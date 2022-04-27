恐攻孔子學院3名陸師遇難　巴基斯坦總理：要讓罪魁禍首受懲罰

▲巴基斯坦總理夏立夫26日前往中駐巴大使館，對於3名大陸公民在恐怖襲擊中遇難表示悲痛 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸駐巴基斯坦大使館發布消息26日下午2點20分左右，克拉嗤大學孔子學院班車在校內遭遇恐怖襲擊，造成3名中方教師遇難，1名中方教師受傷。巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）昨前往中駐巴大使館，對於恐怖襲擊中遇難者表示悲痛，並向遇難者家屬表示哀悼，他親手寫下留言稱，「要讓罪魁禍首受到懲罰。」對此事徹底調查，並將肇事者繩之以法。

《環球時報》報導指出，事發後，夏立夫立刻前往中駐巴使館，並且在一張紙上寫，「對於針對我們『鐵哥們』的可恥襲擊，我們深感震驚和痛苦。」

夏立夫稱，所有巴基斯坦人都為他們的遇難表示哀悼，並向遇難者家屬表示哀悼。我們致力於消滅巴基斯坦領土上的所有（非法）武裝分子和恐怖分子。在抓到並懲罰罪魁禍首之前，我們不會休息。

據巴基斯坦《黎明報》報導，事件發生後，「俾路支解放軍」宣布對這起恐怖襲擊事件負責。

巴基斯坦反恐部門官員拉賈·奧馬爾·哈塔布表示，由於中方教師們乘坐的車輛由安保人員護送，襲擊者沒有使用簡易爆炸裝置，而是採取自殺式襲擊的方式。

中駐巴使領館當天強烈譴責這起恐怖主義行徑，第一時間啟動應急預案，要求巴方全力救治傷員，對此次襲擊事件進行徹查，嚴懲兇手。同時要求巴各級相關部門，務必採取一切有效措施，全力確保在巴中國公民、機構和項目安全，確保類似事件不再發生

▼巴基斯坦總理夏立夫親自寫下，「要讓罪魁禍首受懲罰 」。（圖／翻攝 澎湃新聞）