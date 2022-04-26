永慶：消費者對炒房深惡痛絕　誠實房仲才能贏得認同

▲永慶房產集團董事長孫慶餘於「健全不動產交易制度研討會」中表示，唯有誠實價值才能獲得消費者肯定，誠實房仲時代來臨！

圖、文／永慶房屋提供

政治大學不動產研究中心23日與內政部地政司在政大公企中心共同舉辦「健全不動產交易制度研討會」匯集眾多產官學人士發表專業意見、促進居住正義。活動邀請到內政部政務次長花敬群、國立政治大學副校長趙怡和永慶房產集團董事長孫慶餘蒞臨致詞。

產官學攜手合作 為居住正義而努力

內政部政務次長花敬群於致詞時表示，台灣的不動產政策從國家發展的觀點，逐步轉移到關心市場、關心人民的角度，值得高興。但是不動產議題龐大且複雜，牽涉到非常多層面，若要持續完善不動產政策，需要學術界和產業界跟政府一起合作，政府才能兼顧不動產的各個面向，創造健全完善的不動產交易市場。為此他也感謝所有與會的學者和業者，一起幫助台灣的不動產產業和制度向上提升。

國立政治大學副校長趙怡則分享，政治大學身為地政專業執牛耳者，有推動不動產制度進步的社會責任。設立在社科院下的政治大學不動產研究中心，除了以商業的角度分析不動產，還要引入其他學術角度，全面關懷不動產環境與政策，以促進居住正義。趙怡特別感謝內政部政務次長花敬群和永慶房產集團董事長孫慶餘跟政大一起攜手，為台灣的不動產政策的各項議題而努力。

▲花敬群表示，不動產議題龐大且複雜，需要學術界和產業界跟政府一起合作，才能創造健全完善的不動產交易市場。

永慶兩件事揭示「誠實房仲」時代來臨

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞時表示，他從業40多年，近年來發生的兩件事情，顯示「誠實房仲」時代已經來臨。2019年「實價登錄」修法受阻，永慶房屋決定以身作則，率先推出「實價登錄3.0」服務，全面公開成交行情至門牌。然而實價登錄受到很多業者的反對，對於集團內加盟店東是否能夠接受，他沒有完全的把握。沒想到集團下的加盟店東得知後，紛紛主動要求加入。於是在一年內永慶房產集團所有加盟店跟進，2020年全集團落實「實價登錄3.0」服務，全台的消費者走進永慶旗下的房仲品牌，都能獲得齊全、完整揭露到門牌的成交行情資訊。

2021年7月，永慶房產集團推出全新加盟品牌「永義房屋」，上市不到10個月，就簽了100家店。過去市場上，全新品牌的理念要獲得消費者肯定，並達到100家店的規模，往往需要7至8年的時間，結果「永義房屋」在10個月內就達到了。孫慶餘董事長表示，消費者認同我們「先誠實再成交」的理念才是成功的關鍵，唯有消費者認同、企業才會有業績、才能持續開店擴大規模。從永慶近年快速成長的規模，就能證明「誠實房仲」的時代真的來臨了！

憑藉誠實服務 永慶締造1400店里程碑

孫慶餘董事長指出，市場上黑心房仲透過操弄行情，賺取不正當利益，又墊高房價，讓消費者苦不堪言。他強調，身為房仲業者，一定要為消費者打造一個公平交易的平台，保障消費者權益。在2007年，永慶就已全面公開成交行情資訊，比政府實施「實價登錄1.0」早6年。2017年永慶宣示「先誠實再成交」、2019永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務、2020年全集團落實「實價登錄3.0」後，獲得消費者很大的迴響和認同，集團因此飛速成長，也證明「公開透明」是消費者要的。

如今永慶房產集團總店數已突破1400店，總人數超過2.2萬人，全台19縣市店數市占第一，穩坐台灣房仲第一品牌。孫慶餘表示，永慶當年以「誠實」起家的一滴清流，如今已成為業界主流。未來永慶將持續秉持「先誠實再成交」理念，持續做產業的良心，為保障消費權益、帶動產業提升、促進居住正義而努力。

▲孫慶餘表示，永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務，全面揭露成交行情至門牌，不只得到消費者很大的認同，加盟店東更主動要求跟進，「誠實房仲」時代已經來臨！

