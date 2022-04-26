　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

永慶：消費者對炒房深惡痛絕　誠實房仲才能贏得認同

永慶：消費者對炒房深惡痛絕 誠實房仲才能贏得認同（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團董事長孫慶餘於「健全不動產交易制度研討會」中表示，唯有誠實價值才能獲得消費者肯定，誠實房仲時代來臨！

圖、文／永慶房屋提供

政治大學不動產研究中心23日與內政部地政司在政大公企中心共同舉辦「健全不動產交易制度研討會」匯集眾多產官學人士發表專業意見、促進居住正義。活動邀請到內政部政務次長花敬群、國立政治大學副校長趙怡和永慶房產集團董事長孫慶餘蒞臨致詞。

產官學攜手合作 為居住正義而努力
內政部政務次長花敬群於致詞時表示，台灣的不動產政策從國家發展的觀點，逐步轉移到關心市場、關心人民的角度，值得高興。但是不動產議題龐大且複雜，牽涉到非常多層面，若要持續完善不動產政策，需要學術界和產業界跟政府一起合作，政府才能兼顧不動產的各個面向，創造健全完善的不動產交易市場。為此他也感謝所有與會的學者和業者，一起幫助台灣的不動產產業和制度向上提升。

國立政治大學副校長趙怡則分享，政治大學身為地政專業執牛耳者，有推動不動產制度進步的社會責任。設立在社科院下的政治大學不動產研究中心，除了以商業的角度分析不動產，還要引入其他學術角度，全面關懷不動產環境與政策，以促進居住正義。趙怡特別感謝內政部政務次長花敬群和永慶房產集團董事長孫慶餘跟政大一起攜手，為台灣的不動產政策的各項議題而努力。

永慶：消費者對炒房深惡痛絕 誠實房仲才能贏得認同（圖／永慶房屋提供）

▲花敬群表示，不動產議題龐大且複雜，需要學術界和產業界跟政府一起合作，才能創造健全完善的不動產交易市場。

永慶兩件事揭示「誠實房仲」時代來臨
永慶房產集團董事長孫慶餘致詞時表示，他從業40多年，近年來發生的兩件事情，顯示「誠實房仲」時代已經來臨。2019年「實價登錄」修法受阻，永慶房屋決定以身作則，率先推出「實價登錄3.0」服務，全面公開成交行情至門牌。然而實價登錄受到很多業者的反對，對於集團內加盟店東是否能夠接受，他沒有完全的把握。沒想到集團下的加盟店東得知後，紛紛主動要求加入。於是在一年內永慶房產集團所有加盟店跟進，2020年全集團落實「實價登錄3.0」服務，全台的消費者走進永慶旗下的房仲品牌，都能獲得齊全、完整揭露到門牌的成交行情資訊。

2021年7月，永慶房產集團推出全新加盟品牌「永義房屋」，上市不到10個月，就簽了100家店。過去市場上，全新品牌的理念要獲得消費者肯定，並達到100家店的規模，往往需要7至8年的時間，結果「永義房屋」在10個月內就達到了。孫慶餘董事長表示，消費者認同我們「先誠實再成交」的理念才是成功的關鍵，唯有消費者認同、企業才會有業績、才能持續開店擴大規模。從永慶近年快速成長的規模，就能證明「誠實房仲」的時代真的來臨了！

憑藉誠實服務 永慶締造1400店里程碑
孫慶餘董事長指出，市場上黑心房仲透過操弄行情，賺取不正當利益，又墊高房價，讓消費者苦不堪言。他強調，身為房仲業者，一定要為消費者打造一個公平交易的平台，保障消費者權益。在2007年，永慶就已全面公開成交行情資訊，比政府實施「實價登錄1.0」早6年。2017年永慶宣示「先誠實再成交」、2019永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務、2020年全集團落實「實價登錄3.0」後，獲得消費者很大的迴響和認同，集團因此飛速成長，也證明「公開透明」是消費者要的。

如今永慶房產集團總店數已突破1400店，總人數超過2.2萬人，全台19縣市店數市占第一，穩坐台灣房仲第一品牌。孫慶餘表示，永慶當年以「誠實」起家的一滴清流，如今已成為業界主流。未來永慶將持續秉持「先誠實再成交」理念，持續做產業的良心，為保障消費權益、帶動產業提升、促進居住正義而努力。

永慶：消費者對炒房深惡痛絕 誠實房仲才能贏得認同（圖／永慶房屋提供）

▲孫慶餘表示，永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務，全面揭露成交行情至門牌，不只得到消費者很大的認同，加盟店東更主動要求跟進，「誠實房仲」時代已經來臨！
 

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
報警沒用！車主亂移告示停門口　他火大1招萬人狂讚
恐怖幼兒園！4歲童被壓地上打　屁股整片瘀血
快訊／北市停課新規定！　師生確診該班停課7天
快訊／估這天確診破萬　柯文哲：必要時將「軟性封城」
快訊／柯文哲宣布：5類人可「以篩代隔」免居隔
快訊／老舊大樓限期設管委會　違者「每戶最高罰20萬」
4／30起「紅黃線臨停」不能檢舉了！新制46項可舉報項目出爐
快訊／北市8區確診破百！　這一區156例最高
LIVE／預言「北市5月每天10萬確診」　柯文哲最新說明
5歲女童虐到重殘！保母夫妻「簡訊互傳凌虐成果」　玩膩還想新招
快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

永慶：消費者對炒房深惡痛絕　誠實房仲才能贏得認同

99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

快訊／家樂福「2款家用快篩試劑」降價了　單入200元、5入下殺57折

【廣編】和泰集團線上商城「HOTAI購」盛大開台　讓會員每點皆得利

拯救下半身肥胖！「未來褲」降落　夏天來臨也不怕！

全聯3款快篩試劑降價！單支平均不到200元

快來加菜！速食店「20元爽嗑4.4盎司火烤牛排」只有7天

更新插座Wi-Fi、主推聯名餐點！怡客咖啡導入「Aruba網路系統」打造最強內用體驗

【廣編】2022再奪4金6銀　婕樂纖連三年奪世界品質21大獎

屈臣氏家用快篩開賣現況！有門市7分鐘售罄　寶雅、康是美曝補貨情形

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

高雄嬤闖紅燈左邊當沒車　大車司機傻眼開罵：XX小

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

永慶：消費者對炒房深惡痛絕　誠實房仲才能贏得認同

99元嗑爆漢堡+雞塊+可樂！麥當勞「午茶食光2+1」每天4小時限定吃

快訊／家樂福「2款家用快篩試劑」降價了　單入200元、5入下殺57折

【廣編】和泰集團線上商城「HOTAI購」盛大開台　讓會員每點皆得利

拯救下半身肥胖！「未來褲」降落　夏天來臨也不怕！

全聯3款快篩試劑降價！單支平均不到200元

快來加菜！速食店「20元爽嗑4.4盎司火烤牛排」只有7天

更新插座Wi-Fi、主推聯名餐點！怡客咖啡導入「Aruba網路系統」打造最強內用體驗

【廣編】2022再奪4金6銀　婕樂纖連三年奪世界品質21大獎

屈臣氏家用快篩開賣現況！有門市7分鐘售罄　寶雅、康是美曝補貨情形

軟綿「海參」成陸國足新代名詞　前鋒怒回嗆：我堅持天天吃　

7-11買到「隱藏版口味」泡麵！　店員認：不常進貨

物價漲、波動起、台股挫！法人：「價值型選股」穩軍心

宜蘭+126！晶園喜宴還在燒...今天又+7　收容所累積250人染疫

電競女神宣布五月迎生涯大事…粉絲狂猜本人笑回：還好爸媽沒看到

花蓮+220！花防部2軍人確診　新增2市場淪陷

公園餵鴿挨罰2400　女辯「民以食為天禽獸也一樣」提告吞敗

雞蛋花種6年0動靜！「黑色麻糬」蓋住盆栽竟開花　網友笑揭原因

UVL／中正隊史首闖公開一級4強　高師大「溝通」取勝連2年晉級

機組員還是要隔離5天！工會將號召700人「包圍指揮中心靜坐抗議」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

消費熱門新聞

全聯3款快篩試劑降價！單支平均不到200元

家樂福「2款家用快篩試劑」降價了！

美式賣場直擊家庭客掃日本洗衣精

「未來褲」降落　夏天來臨也不怕！

速食店「20元牛排」限時7天開吃

屈臣氏家用快篩開賣現況！有門市7分鐘售罄

麥當勞「99元套餐」嗑爆漢堡+雞塊+可樂

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

怡客導入「Aruba網路系統」最強內用體驗

超商加碼「五倍券晚鳥優惠」一次看

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

和泰集團線上商城　「HOTAI購」盛大開台

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

更多熱門

相關新聞

信義房屋拚轉型　不只招募房仲還要找這些人才

信義房屋拚轉型　不只招募房仲還要找這些人才

信義企業集團長期落實ESG，再加上近年拚轉型，積極朝向「居住生活服務提供者」目標邁進，因此，集團釋出的職缺也愈加多元，近期陸續招募經營管理幕僚儲備幹部、Proptech數位人才之外，公共事務部也招募公關人員，希望尋找具有專案管理能力，對內能跨部門溝通、對外能與媒體互動的人才加入。

心儀房子「想找多位仲介服務」　內行揭1結局：自找沒趣

心儀房子「想找多位仲介服務」　內行揭1結局：自找沒趣

1屋多租詐400萬連台大生也受騙　雙面仲介落網

1屋多租詐400萬連台大生也受騙　雙面仲介落網

民眾肯定！永慶房產集團疫情下創佳績

民眾肯定！永慶房產集團疫情下創佳績

買3房送套房？高雄中古屋現亂象　房仲勸：買到不一定賺到

買3房送套房？高雄中古屋現亂象　房仲勸：買到不一定賺到

關鍵字：

永慶房屋不動產房仲

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到今下午5:30

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

小S踢爆「綜藝大哥性騷擾」！

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面