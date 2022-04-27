自動繳費機「貼滿6箭頭封印」　車主看到眼花！網揪1處卡關

記者黃翊婷／綜合報導

一名車主日前在臉書PO出一張照片並表示，只是要繳個費而已，沒想到卻遇到一台字謎繳費機，上頭貼滿各種操作指示標語和步驟數字，還有6個紅色箭頭，讓人看了感覺更難繳費。不過，文章公開之後有眼尖網友發現，操作步驟竟然少了3，於是紛紛留言調侃，「卡關了」、「我很認真在找3」、「可以大叫，老闆你的3怎麼不見了」。

▲自動繳費機上面貼滿操作標示。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」25日的文章中提到，前往停車場繳費時，看到一台貼滿操作指示標語和步驟數字的繳費機，還有6個紅色的箭頭，當場傻住，「慘了，我沒有練過速讀，我只是要繳個錢而已」，而且看完機台上的說明後反而有種更難繳費的感覺，根本就是字謎繳費機，「搞錯是不是要重來？」

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文章公開後吸引不少人留言討論，很快就有眼尖網友發現，繳費機上的步驟數字少了3，於是紛紛留言調侃，「3在哪？卡關了」、「難怪現在停車場都直接掃瞄車牌用悠遊卡扣款入場或離開，然後我也卡關了，步驟3呢？」、「我很認真在找3」、「可以大叫，老闆你的3怎麼不見了」、「這是台有故事的繳費機」。

不過，也有部分網友認真回應，其實耐心看完就能懂，大家最糾結的步驟3應該是投幣，「為了老人家吧，上次聽我爸說有一個開進口車的阿伯不會繳費，卡很久」、「因為有很多人目幹，驗票口投零錢，然後就當機！我曾經被一對情侶害到在大熱天等了2小時，還多繳費用」。

甚至有管理員留言表示，就算繳費機貼成這樣，仍然有不少人不會使用，「我做過停管員，都教成這樣了還不會繳的超多，不貼更多，貼了減少50％」、「我在做停管員，我們的機器比這個新，也有語音告知客人，還是一堆人跑來問我怎麼繳費，我滿頭問號」。