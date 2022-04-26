百元鴨腿飯「滿到看不見白飯」吸萬人朝聖　老饕見1點猜出

記者黃翊婷／綜合報導

面對物價接連上漲，不少民眾都希望能買到便宜又大碗的美食。一名網友25日在臉書PO出一張照片，只見鴨腿飯上的肉片多到幾乎看不見白飯，而且一份只賣100元；文章公開之後，很快就有老饕憑刀工認出來，這家店應該是位於台南民族路的知名鴨肉店，其中鴨腿飯是限量的，一人只能買2份，最好在開店前1個小時就去排隊，否則很容易撲空。

▲網友分享肉量超多的鴨腿飯。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，「好吃的鴨腿飯，只要100元。」而在附上的照片中，只見放在白飯上的鴨腿被切成片狀，份量超級多，幾乎把下面的白飯都蓋住了，就連塞在右上角的半顆滷蛋也險些被「掩埋」。

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文章公開之後，不到一天吸引超過1.1萬名網友按讚朝聖，大家紛紛留言詢問地址，並表示這個份量真的太誇張，「想吃」、「這樣賣2天就倒了吧」、「這個在台北賣200元我都不意外」、「真的太誇張，一定要用新台幣下架」。

很快就有老饕憑刀工認出來，這家店應該是位於台南民族路的知名鴨肉店，「生意好到靠北」、「前幾天經過還在排隊」、「這個中午就賣完了，已經去台南找了好幾次」、「台北人去玩有吃過，真的份量超多」、「根本買不到，剛開門排隊輪到我就沒了，沒一次買到」。

還有在地人透露，這間鴨肉店的鴨腿飯是限量販售，一人只能買2份，而且經常大排長龍，如果真的很想吃，開店前1個小時就去排隊會比較保險。