備轉率剩2％全台險限電　台電內部曝：本週恐怕很難過

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續擴大，居家隔離人數不斷增加，還有學校改採線上教學、企業分流在家上班，讓用電量大增。由於全台電力備轉容量率在26日傍晚6時以後掉到2％，台電險些進入限電作業；然而，今日（27日）備轉率也只有8％，預計太陽下山之後會降至3％，台電內部人員坦言，「本週恐怕很難過。」

▲今年303大停電讓許多民眾印象深刻。（示意圖／ETtoday資料照）

台北市南港區26日晚間8時33分部分地區突然停電，許多居民紛紛上網PO文抱怨。對此，台電表示，這是因為中研變電所地下電纜故障，導致饋線分歧跳脫，進而造成南港區忠孝東路六段、東新街一帶共1001戶停電，後續已派員進行搶修。

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不過，炎炎夏日將至，加上疫情影響在家工作、上課的人數增加，用電量也相對大增。根據《中時新聞網》報導，由於用電負載增加，台中火力電廠6號機、7號機皆無法運作，全台電力備轉容量率26日傍晚6時以後一度掉到剩下2％，供電吃緊，台電險些進入限電作業，而今日（27日）備轉率也只有8％，預計到了傍晚太陽下山之下，缺少光電挹注，可能會降到剩下3％，讓台電內部人員也忍不住直呼，「本週恐怕很難過，要非常小心。」

其實關於台灣是否缺電的問題，各界一直有許多不同的聲音。除了今年3月3日發生大停電，全台總計有549萬戶受到影響，去年也曾出現513、517大停電，還祭出「分區輪流限電」機制，當時輪流限電的組別分是C、D組用戶，一度掀起民眾熱議，並紛紛拿出電費單想查找自己家到底落在哪一個組別。

▲民眾可以從電費單找到自己屬於A-F哪一個限電組別。（示意圖／記者周宸亘攝）

本站今年4月曾報導《這300萬用戶被列為優先停電對象 台電：狀況不嚴重20分鐘就會復電》，台電表示，當電力系統發生大型發電機組無預警跳脫，導致系統頻率下降，為避免電力系統崩潰，會緊急啟動低頻卸載機制，今年納入低頻卸載各頻段約有300多萬戶，但如果低頻卸載發生後，電力供需仍失衡，會再執行分區輪流停電，「低頻電驛」用戶是否納入輪停，將視當次輪流停電組別而定。

台電提到，目前用戶只能從電費單上看到自己屬於A-F哪一個限電組別，若是被列入低頻卸載用戶者，是無法從電費單上看到相關資訊，不過列入低頻卸載的這300多萬用戶也並非是只要一有事故就會全部停電，還是要看停電事故的影響範圍及嚴重程度而定。

台電也進一步解釋，被列入低頻卸載的用戶，雖然會發生停電狀況，但相對的也會是成為供電的優先用戶，一旦發生停電後，只要不是極度嚴重的意外，如電力系統損壞等狀況，就會在20分鐘後恢復供電。