　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

備轉率剩2％全台險限電　台電內部曝：本週恐怕很難過

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情持續擴大，居家隔離人數不斷增加，還有學校改採線上教學、企業分流在家上班，讓用電量大增。由於全台電力備轉容量率在26日傍晚6時以後掉到2％，台電險些進入限電作業；然而，今日（27日）備轉率也只有8％，預計太陽下山之後會降至3％，台電內部人員坦言，「本週恐怕很難過。」

快訊／五股停電了！　鄉民驚：突然眼前一片黑

▲今年303大停電讓許多民眾印象深刻。（示意圖／ETtoday資料照）

台北市南港區26日晚間8時33分部分地區突然停電，許多居民紛紛上網PO文抱怨。對此，台電表示，這是因為中研變電所地下電纜故障，導致饋線分歧跳脫，進而造成南港區忠孝東路六段、東新街一帶共1001戶停電，後續已派員進行搶修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，炎炎夏日將至，加上疫情影響在家工作、上課的人數增加，用電量也相對大增。根據《中時新聞網》報導，由於用電負載增加，台中火力電廠6號機、7號機皆無法運作，全台電力備轉容量率26日傍晚6時以後一度掉到剩下2％，供電吃緊，台電險些進入限電作業，而今日（27日）備轉率也只有8％，預計到了傍晚太陽下山之下，缺少光電挹注，可能會降到剩下3％，讓台電內部人員也忍不住直呼，「本週恐怕很難過，要非常小心。」

其實關於台灣是否缺電的問題，各界一直有許多不同的聲音。除了今年3月3日發生大停電，全台總計有549萬戶受到影響，去年也曾出現513、517大停電，還祭出「分區輪流限電」機制，當時輪流限電的組別分是C、D組用戶，一度掀起民眾熱議，並紛紛拿出電費單想查找自己家到底落在哪一個組別。

▲▼台電,限電,停電,電費帳單,停電組別,輪流限電,用電,供電。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾可以從電費單找到自己屬於A-F哪一個限電組別。（示意圖／記者周宸亘攝）

本站今年4月曾報導《這300萬用戶被列為優先停電對象　台電：狀況不嚴重20分鐘就會復電》，台電表示，當電力系統發生大型發電機組無預警跳脫，導致系統頻率下降，為避免電力系統崩潰，會緊急啟動低頻卸載機制，今年納入低頻卸載各頻段約有300多萬戶，但如果低頻卸載發生後，電力供需仍失衡，會再執行分區輪流停電，「低頻電驛」用戶是否納入輪停，將視當次輪流停電組別而定。

台電提到，目前用戶只能從電費單上看到自己屬於A-F哪一個限電組別，若是被列入低頻卸載用戶者，是無法從電費單上看到相關資訊，不過列入低頻卸載的這300多萬用戶也並非是只要一有事故就會全部停電，還是要看停電事故的影響範圍及嚴重程度而定。

台電也進一步解釋，被列入低頻卸載的用戶，雖然會發生停電狀況，但相對的也會是成為供電的優先用戶，一旦發生停電後，只要不是極度嚴重的意外，如電力系統損壞等狀況，就會在20分鐘後恢復供電。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
3天1.6萬例！醫支持柯文哲的「軟性封城」　直到這件事完成
快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」　認斷5年婚：祝福彼此的
局長發酒瘋直擊！專權跋扈酒醉大鬧餐廳　員工爆她荒唐失職
阿諾夫妻天天吵架！1件事走火入魔逼瘋人　前夫怒：不及格老婆
林子偉1A出賽僅2場　無預警進入7天傷兵名單
快訊／俄羅斯今起斷供天然氣！　第一槍打中歐盟2國
逢甲大學「福星校區宿舍」爆發傳播鏈！　學生停止到校
快訊／國3「2大車2小車」追撞　紫爆回堵中
徐永明涉貪內幕！家中搜出神祕300萬　驚爆林佳龍捲時力「現金
快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大
直擊！余秉諺合照黃瑄隔天發燒　《一家團圓》連環確診驚爆黑幕
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「軟性封城」醫曝無法出門必買它　20樣防疫物資勝過溫度計

3天1.6萬例！醫支持柯文哲的「軟性封城」　直到這件事完成

逢甲大學「福星校區宿舍」爆發傳播鏈！　學生停止到校上課

快訊／國3「2大車2小車」追撞　紫爆回堵中

重症醫示警「1族群」死亡風險最高！　快幫他們脫離險境

快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大

備轉率剩2％全台險限電　台電內部曝：本週恐怕很難過

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

王婉霏健身直播嗆：一點都不累！　劉畊宏秒加強「講話要注意XD」

「軟性封城」醫曝無法出門必買它　20樣防疫物資勝過溫度計

3天1.6萬例！醫支持柯文哲的「軟性封城」　直到這件事完成

逢甲大學「福星校區宿舍」爆發傳播鏈！　學生停止到校上課

快訊／國3「2大車2小車」追撞　紫爆回堵中

重症醫示警「1族群」死亡風險最高！　快幫他們脫離險境

快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大

備轉率剩2％全台險限電　台電內部曝：本週恐怕很難過

別讓急診在戰役剛開始就癱瘓！　美女醫籲做2件事

確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　前疾管局長批估算機制已失靈

3天1.6萬例！瘋搶疫苗　醫嘆：丟掉你罵浪費，現在罵打不到？

高雄驚見8大8小「透天毒窟」　2月大男嬰猝死內幕曝光

普丁伸手突劇烈抖動影片曝！　全身「詭異扭動」疑露病態

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」　認斷5年婚：祝福彼此的未來

「軟性封城」醫曝無法出門必買它　20樣防疫物資勝過溫度計

公牛季後賽G5大危機　砍將拉文觸發健康安全協議恐缺陣

3台大生50萬創業打造「千億控股」集團　卻因踩雷重傷

3天1.6萬例！醫支持柯文哲的「軟性封城」　直到這件事完成

林子偉1A出賽僅2場　無預警進入7天傷兵名單

保養、底妝老是「搓泥」？做好3件事改善起屑　步驟間要留時間吸收

逢甲大學「福星校區宿舍」爆發傳播鏈！　學生停止到校上課

阿KEN高學歷「英國腔撂莎士比亞對白」　求學為拿好成績使小手段：用身體換來的！

生活熱門新聞

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

他入職5天被開除　公司超扯7理由

快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

多國爆「兒童不明肝炎」！疾管署急發醫界通函示警

紅黃線臨停不能檢舉　4/30起上路

高雄+182！極樂足跡又狂燒14家

單日+885！21縣市1256所園校停課

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

台北南港晚間「無預警停電」

「居隔3＋4」今首波6.7萬人出關！ 7大QA帶你秒看新制

更多熱門

相關新聞

台中+263　司機打球傳同事...13人確診

台中+263　司機打球傳同事...13人確診

台中市今天本土個案新增263例，密切接觸者98例，感染源不明165例，今天新增個案中，台電台中施工處1名交通車男性司機在外縣市染疫後，傳給同辦公室及一起打桌球的同事，該單位警覺心高，一得知有人確診，馬上針對319人全面PCR，已知13人確診，目前已全面清消並分流上班。

拚淨零碳排！台電簽「混氫技術」MOU　降低發電碳排

拚淨零碳排！台電簽「混氫技術」MOU　降低發電碳排

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

五甲變電所饋線跳脫！高雄鳳山5730戶停電　台電：已全復電

脫序示愛　台電員工怨考績丙反求償

脫序示愛　台電員工怨考績丙反求償

台電台南區處購金鑽鳳梨贈弱勢

台電台南區處購金鑽鳳梨贈弱勢

關鍵字：

台電

讀者迴響

熱門新聞

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

熊熊穿超辣打第3劑！　「G罩杯激增」萬人歪樓副作用：超腫

管理員證：吧檯撿到強尼戴普斷指

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

婆婆借錢「從沒還過」　網見1句話風向逆轉

超敢衝？房板一堆「8年級買房心得」驚呆

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面