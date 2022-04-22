台電員工脫序示愛又罵「婊子」　考績變丙反求償162萬：還我聲譽

▲台電蕭姓員工追求女外包員工，長期跟蹤騷擾讓當事人吃不消，被台電記過處分。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

台電一名蕭姓員工長期跟蹤騷擾他心儀的一位女外包人員，碰壁後罵對方「婊子、賤人」再繼續糾纏，即使被警方依《社會秩序維護法》裁罰3000元仍打死不退，被害人身心俱疲，向台電申訴，台電召開委員會認定蕭男霸凌與性騷擾，連2年考績打丙，蕭男反告台電的處分害他精神痛苦，求償162萬元並回復他的名譽，台北地院判蕭男全部敗訴，可上訴。

蕭男3年前（2019年）煞到台電外包商一位女員工，多次寫紙條、送水果給對方示愛但被冷處理，他邀女方加入自己成立的LINE群組被拒，氣得大罵女方「婊子、賤人」等語，最後乾脆跟蹤對方，女方不堪其擾，向台電申訴。

台電同年召開性騷擾申訴評議委員會，認定蕭男對女方職場霸凌、屢勸不聽，決議將他記過2次、當年度考績打丙。女方隔年（2020年）2月再度申訴，蕭男持續跟蹤她、講也講不聽，令她身心俱疲。

台電二度召開性評會調查，認定蕭男後續行為構成性騷擾，決議再對他記過2次，當年度（2020年）考績連續第2年考「丙」。不過台電這次還在調查期間，蕭男同年3月6日下班時，3度在女方身邊出現，逼得女方當眾大喊蕭男全名，高叫：「不要再跟蹤我！我警告你喔！」

蕭男因這次無正當理由跟追他人行為，被警方依《社維法》裁罰3000元，他提告抗罰但敗訴，他在該案承認事發前2個月（2020年1月）才因類似行為，被警方裁罰1000元，蕭男聲稱「我喜歡她，但我不是跟蹤她」，推稱彼此下班要走同一條路，他只是想跟對方說「假日愉快」、「有沒有空一起出來玩」等語。

蕭男在本案否認霸凌或性騷擾，聲稱主管惡意陷害他，性評會女委員對他「先入為主，未審先判」，男委員的提問更偏袒女方，僅「聊天50分鐘就結束調查」，害他被重複處罰記過共4次、連2年考績丙等、工作遭刁難，精神受痛苦，要求台電賠償他精神慰撫162萬元，並以撤銷記過或公開道歉方式，回復他的聲譽。

台電強調對蕭男的2次處罰事由不同，並非重複處分，且蕭男從2019年7月到9月，屢次騷擾、出言侮辱本案女子，影響職場環境、事證明確又不聽勸導，被記過處罰當然會影響年度考績。

法官審理認定台電對蕭男的處分，都符合法定審議程序，沒違反比例原則，蕭男也承認罵女方「做人很卑鄙」、「婊子、賤人」等語，加上蕭男表現出過度追求行為，多次「湊巧」相遇出現在女方日常生活出入地點，已對女方造成敵意性、脅迫性與冒犯性的工作環境，令女方「非常不舒服」。

法官並指年終考績並非以有無被處分當成唯一依據，蕭男自認應考列甲等，但也提不出有利事證，據此判蕭男全部敗訴，可上訴。