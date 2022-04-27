別禁民眾去醫院篩檢　醫曝急診人潮「3招快快驗壓平曲線」

記者黃翊婷／綜合報導

國內昨日（26日）新增6295例本土確診病例，各地採檢站、醫院陸續湧入要求篩檢的民眾。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文提出3點建議，分別為開放居家快篩可以確診、開放自己採檢PCR、增加社區採檢站，不能只是叫民眾不要前往醫院篩檢，「快快驗才能壓平曲線。」

▲醫院急診到了晚上10時仍有許多人在等待篩檢。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰，下同）

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本土確診病例數連日創下新高，民眾憂心染疫，紛紛湧入各地社區採檢站、醫院要求篩檢，桃園市長鄭文燦甚至連續2天公開表示，因為快篩試劑供應不足，增加採檢量能負擔而塞車，請民眾有必要再前往社區採檢站篩檢，企業職場也盡量避免集中載往採檢站。臉書粉絲團「搶救急診室」26日也公布一間醫院的急診室照片，大量病患湧入的畫面引發網友熱議。

對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰26日深夜在臉書PO文，他認為，台灣非常需要可以在家篩檢的方法，醫院到了晚上10時還是有許多民眾在急診等待採檢，相當於是變相群聚。

蘇一峰提出3點建議，有望解決篩檢塞車的狀況，詳細如下：

1、開放居家快篩可以確診。

2、開放自己採檢PCR，在家自己採完再送到醫院檢驗。

3、增加社區採檢站。（這是最後的選項，因為會增加醫護人員負擔。）

蘇一峰提到，大禹治水要用疏通的方式，不能只是叫民眾不要前往醫院採檢，這樣是不對的，疫情爆發期間本來就要鼓勵民眾採檢，「台北市1天有1000例（台北市26日新增1302例），快快驗才能壓平曲線。」

▼網友們也認同應該減少篩檢的排隊人潮。