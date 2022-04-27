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布袋港水環境營造　鹽田景觀設立親水設施

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

▲布袋港風華水環境營造，保留鹽田景觀設立親水設施，兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋港位於朴子溪與八掌溪流域之間，早期因地理位置而成為貿易往來重要門戶，但因時代變遷導致商運港澳的小上海榮景逐漸沒落，雖現今已無昔日繁榮景色，但布袋有台灣最古老的漁村生活樣貌，見證地方產業發展的鹽田地景，自然保護區及濕地更是生態教育瑰寶。

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府106年起積極參與全國水環境改善計畫，在水利署與第五河川局支持下已完成許多親水公園、水岸綠廊改善，其中重點提案「布袋港風華再現水環境營造」，第一期爭取5千5百萬工程經費，改善廢棄鹽田及鹽館溝排水空間，種植適合濱海生長樹木，增設人行步道、賞鳥平台、座椅、護欄、照明等，透過水環境營造讓在地民眾漫步欣賞布袋美景。

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

入口處設置候鳥棲息裝置藝術，作為賞鳥步道入口意象，步道兩側種植欖李、苦楝等濱海植物，並於坡岸裸露面種下濱海灌木達到定沙固土效用，工程以不擾動鹽田地景與鳥類棲地為原則，避開候鳥季節施工，用小型機具減少環境干擾，盡可能維持棲地面貌，其中也保留鹽田濕地的紅磚宿舍遺址，保存重要文化資源用作環境教育。

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁25日前往聽取水利處簡報並實際走訪步道，他表示，中央與地方開始關心水環境問題，布袋有水的空間非常多，過去這些空間沒有被重視，也沒有整理導致大家對親水有障礙，現在透過親水設計兼顧自然生態與人的遊憩結合再現布袋的美，未來工程還有第二期拓展，希望所有布袋鄉親有閒就來走走，多認識自己生活的環境。

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

目前縣府也與嘉義大學景觀系合作辦理環境教育活動，以水環境基地為教室，帶領學生認識濱海植物、鳥類及鹽田文化，進而成為布袋在地環境教育場域。

▲▼布袋港風華再現水環境營造 保留鹽田景觀設立親水設施 兼顧自然與遊憩。（圖／嘉義縣政府提供）

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