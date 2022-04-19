新竹縣+20！阿妹演唱會+3　52足跡曝：麵包坊、蝦皮店、郵局入列

▲新竹縣政府公布今日確診為20例，有6例曾參加演唱會、遶境及KTV聚會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央19日公布新竹縣新增20例新冠肺炎本土確診案例，其中5例為居隔期滿或匡列採檢確診，15例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。今日20名確診者有5人為不同縣市不同營區軍人，其中2人屬湖口某營區，湖口該營區昨匡列採檢106人，疫調持續中。另有6例分別曾參加阿妹演唱會、唱KTV和宗教遶境。

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▲竹縣府公布疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

竹縣府指出，19日確診20例中，年齡分布在6-42歲，分別是13位男性、7位女性，Ct值分布於15.1-34.73之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為竹北市11例、湖口鄉4例、新豐鄉2例、新埔鎮1例、橫山鄉1例、竹東鎮1例，安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。相關確診足跡共計52處，已陸續消毒中。

竹縣衛生局說明，確診的5例軍人分別是案36645、案36646、案37065、案37525和案37855。案36645和案37525為新竹縣湖口某營區軍人，返回營區前快篩為陽性，就醫採檢PCR確診。案36646、案37065、案37855則為他縣市營區軍人。湖口該營區昨匡列採檢106人，由北榮新竹分院醫護進駐協助。

經疫調發現，今日確診者中有3人曾參加阿妹演唱會，自覺風險就醫或篩檢站採檢確診。另有2人則都各自曾經和友人前往密閉式KTV長時間聚會唱歌，採檢確診。有1人則是曾參加宗教遶境活動，自行就醫採檢後確診。衛生局也指出，日前台中婚宴延伸新竹某醫院群聚案，截至昨天為止，已連續10天無新增案例，度過疫情觀察期，今天起將恢復醫療服務。

縣府強調，將持續嚴密疫調、匡列以及採檢，同時繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，希望有效控制傳播鏈，提升疫苗涵蓋率，保護鄉親朋友，降低疫情的風險。「施打疫苗、控制疫情、縝密疫調」繼續努力做好各項防疫工作，盡力控制疫情。

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