沒網路形同廢人？上網最在意3大「飆」配　中華電信HiNet光世代快又給力

▲現代人對於網路產生高度依賴。（圖／即新聞）

消費中心／台北報導

年輕上班族群辦公、玩手遊、在家打Game、長輩群組互傳訊息、聯繫感情，最需要的基本配備就是網路，尤其因為疫情期間待在家的時間變多了，必要時還得配合防疫措施滾動式調整遠距上班上課，時時刻刻更要有網路來支援，現代人對於網路高度依賴，甚至到了近乎成癮的地步，《街訪突即隊》隨機調查民眾在使用網路的時候，遇到哪些狀況最令人崩潰?同時也發現「網路的穩定度、網速及頻寬」是眾人相當在意的三大關鍵重點。

《街訪突即隊》實際走到街頭進行市調，連續詢問多位民眾，發現大多數的人皆因工作、生活習慣，幾乎都是筆電、手機不離身，就有民眾表示，「第一個是工作需要、第二是要追劇」、「平常工作都會使用手機處理公事或和客戶通訊，私下則會滑FB、用Line跟朋友聊天，或是看IG」，另也有人大喊離不開智慧家電，「因為實在是太方便了，回到家指揮智慧家電，我就可以坐在沙發上什麼都不做，叫它去幫我做任何事情。」

▲▼因為工作和生活需要，拿著手機走到哪滑到哪，筆電也不離身，但最重要的是不能沒有網路。（圖／即新聞）

而日常生活中其中最不能沒有的，其實是「網路」，疫情影響之下不少人選擇宅在家，網路需求大增，根據NCC網站公告統計數字，截至2021年12月底，國內寬頻網路使用戶來到約625萬戶，相較於2020年同期激增了30萬戶，是近5年來新高。民眾分享食衣住行育樂通通都可以上網解決，也大嘆沒有網路形同廢人，但遇到這幾個狀況時，不抓狂也難，像是「最討厭追劇追到一半，畫面一直轉圈圈」、「看到一半突然LAG，明明最精彩的時候，然後卡在那邊」，不只看片突然斷線、玩遊戲掉幀心情差，最怕網路突然掛掉，就有民眾提到「我先生有時候打電動、打盟戰，打到一半跟我講說『完蛋，我會沒朋友』，因為他突然斷掉了，那場就輸了，就要重來」，另外也有人說「（網路）不穩定的話，那些智慧家電就跟廢物沒兩樣，因為就叫不動。」

▲民眾分享追劇追到一半，最討厭看到畫面一直轉圈圈。（圖／即新聞）

網路已經成為許多人生活中不可或缺的一部分，除了各種網路體驗服務，各大串流影音平台陸續在台灣開通服務後，不管是追美劇、日韓劇、台劇、陸劇或電影，高畫質戲劇一部接著一部，讓人看得大呼過癮，即使一整天窩在家也不無聊，據調查指出，網路影音已然是寬頻用戶最常從事的網路休閒娛樂，作為收看媒介的串流影音平台，其眼球市佔率70.4%，更在2021年大幅超越第四台40.5%。《街訪突即隊》從市調結果觀察到，可以自由選擇想看的影片、彈性的觀影時間、不受限電視台播出的時段，都是 OTT線上觀賞影片人數激增的原因。

而在選擇網路業者時，普遍認為網路品質很重要，「網路的穩定、網速及頻寬」是首三大要件，有受訪民眾一再強調「反正就是要穩定，一定要穩、穩就好」，再來才會考慮「價格」，一位小資上班族就說，「有時候還是會貨比三家，喜歡『俗擱大碗』，CP值越高就越喜歡。」隨著上網需求量大增，一般手機網路開熱點分享已不夠用的情況下，必須有好的家用寬頻來支援全家人的網路生活，挑選時也多會聽從親友意見，選擇口碑好的下手，不怕用了會後悔，評量目前各家寬頻網路使用滿意度與品牌形象，中華電信HiNet光世代的網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌、推薦度，10項指標均領先其他品牌，榮獲10冠王。

除了可以高速飆網、快又穩定，HiNet光世代的一大特色就是「上傳頻寬超給力」，例如在視訊會議或遠端上課，需要大量上傳或下載工作/教學文件時，不用擔心網路龜速卡卡；或是全家人一起使用網路，頻寬分流可以多人同時追劇、玩Game、線上直播，不會互佔頻寬造成網速下降，各自享受娛樂，上網不互相干擾。HiNet光世代不只提供穩定網路，若住家房間隔間較多，搭配Wi-Fi全屋通，能夠解決網路不穩、忽快忽慢、死角收不到訊號等情形，屋內漫遊無須手動切換SSID，就能打造24小時無縫上網環境。

另外，在連線國外頻寬方面，美國、中國大陸、香港、日本、新加坡等，是台灣主要的連網國家，根據台灣網路資訊中心（TWNIC）進行的「台灣網際網路連線頻寬調查」，以2022年1月份統計數據來看，中華電信HiNet光世代在8個國外互連國家，國際總頻寬高達2,937,130 Mbps，遠高於排行居次業者的573,577 Mbps，差距超過5倍，是國內最大的連外頻寬機構，除了連線國外頻寬大之外，網路不必轉接直達美、日、法、中國等國，網站讀取與連線速度最快！

▲中華電信HiNet光世代不只上傳頻寬超給力，根據台灣網路資訊中心（TWNIC）提供的連線頻寬查詢，連國外頻寬也大。（圖／翻攝自台灣網路資訊中心）

▲▼HiNet光世代搭配Wi-Fi全屋通，可以讓訊號無所不在。（圖／即新聞）

在外趴趴走用5G行動，回到家就用HiNet光世代，針對不同使用需求，除提供1G/600M、500M/250M、300M/100M多種速率，另可搭配防駭守門員、色情守門員、時間管理，進一步為資訊安全做好把關，避免個資外流，對於家中有小朋友的人，也能擁有安全安心的上網環境，重度追劇愛好者還可加選OTT串流影音平台，隨時開心的追劇；此外，無論是住在小公寓、套房、大坪數或透天厝，依家中環境選擇使用Wi-Fi全屋通，擴大訊號範圍，讓訊號無所不在，家裡任何空間都能成為遠距工作、線上學習或輕鬆娛樂的好地方。

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調查資料來源：係依據東方線上2021年「疫情後家用寬頻網路使用行為與滿意度調查」之結果