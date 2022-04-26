【廣編】遠百溫馨「媽媽節」療癒甜品推薦　速利便取貨增安心感

▲在此溫馨時刻，遠東百貨總經理徐雪芳，與營運長林彰豐（左起）、企畫長劉志成和超市餐飲部協理陳佑任一同選品，為大家推薦母親節甜品。

圖、文／遠東百貨提供

和媽咪一起吃份甜品，絕對是歡慶佳節最令人期待的部分。遠百就是要分享這種幸褔感包圍的喜悅！2022年母親節前夕全台遠東百貨一樓戶外免下車取貨服務「速利便」再度啟動，讓消費者提取商品安心感up。

蛋糕推》

1、L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳「馨憶」，鐵觀音烏龍茶慕斯搭配上香檸葡萄柚內餡，約6吋建議售價1,300元。

2、綠帶純植物烘焙「綠帶栗子蒙布朗旦糕」，5吋建議售價980元。全素可食。

3、沐甄豆Caremully「紫芋香米優雅裙襬米蛋糕」，100％無麩質全米蛋糕，選用桃園3號香米、紫心地瓜、大甲檳榔芋、法國鐵塔牌鮮奶油、美國NBA奶油乳酪、日本海樂糖、杏仁片，7吋建議售價1,190，蛋奶素可食。

4、艾思蜜「母后吉祥冰淇淋蛋糕」，蜂蜜、橙香蛋糕搭配兩種口味冰淇淋，中間為布丁夾層，6吋建議售價1,299元。

5、SWEET CHEN「四葉芋頭金箔千層蛋糕」，每一層皆塗抹上濃郁的手工芋泥及北海道四葉鮮奶油，以18層餅皮堆疊而成，口感滑順與濕潤兼俱。表層貼滿食用金箔，8吋建議售價2,780元。

甜甜吃》

1、亞都麗緻「天香mini上海紅豆鬆糕」，建議售價620元。

2、可隆棒「原宿烤紅薯甜點」10入建議售價798元。

3、No Chewing Allowed!「母親節限定午茶禮盒」，經典黃鐵盒內含經典原味松露巧克力，綜合藍鐵盒內含原味、榛果、覆盆莓、海鹽焦糖松露巧克力。建議售價1,850元。

茶來配》

TWG Tea頂級訂製茗茶雙入禮盒，內含法式伯爵茶、英式早餐茶每罐100g兩罐建議售價2,200元，常溫保存。

成雙享折扣

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