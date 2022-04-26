2波轉涼掉10°C時間出爐！勞動節連假「由北往南全面轉雨」

▲勞動節連假收假日全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天各地天氣晴朗暖熱，未來一週將有兩波東北風影響，明日到週日清晨東北風增強，北台灣高溫略降3、4度，週五晚上東北風再度增強，影響時間持續到下週，下週一還會有南方雲系影響天氣，氣溫驟降10度左右明顯轉涼，且全台都會有雨。另下週還有颱風發展機會。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天多數地區都可見陽光，僅花東沿海有零星降雨，白天高溫高達34度。明天起到週四清晨東北風增強，桃園以北、東北部高溫略降3、4度，其他地區溫度變化不大。

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明日東半部有短暫陣雨或雷雨，北部有短暫陣雨，午後山區也會有陣雨，其他各地可見陽光，明晚花東嚴防局部較大雨勢，東北風於週四白天減弱，天氣將恢復穩定，僅東半部有零星雨、午後山區有零星雨。

▲未來一週溫度變化。（圖／ETtoday攝影中心）

週五晚上東北風再度增強，且將持續影響好幾天，週日南方熱帶系統發展，低壓環流使東北風更強，下週一還會有南方雲系加入，天氣更加不理想。

週五晚上到週六北部、東半部有短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區局部短暫雨。週日各地雲量增多，北部、東半部有短暫陣雨，其他地區可見陽光，午後山區、南部有陣雨。下週一南方雲系加入影響，連南部都整天斷續有雨。

週五晚上開始受東北風影響，溫度明顯轉涼，尤其北部、東北部日夜溫差小，整天都是偏涼天氣，早晚低溫北部19度、東北部及中部20度、其他地區22到23度。

週日左右南海、菲律賓附近海面將有熱帶系統發展，下週有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風。另外未來一週兩波鋒面通過，但目前還未到梅雨季，因此仍不算是梅雨鋒面。