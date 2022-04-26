▲泡麵已成為現代人不可或缺的食品之一。（圖／記者蕭筠攝）

記者張鈜閔／綜合報導

台灣人愛吃泡麵，尤其是疫情持續延燒的現在，泡麵已成為家家戶戶不可或缺的存在，泡麵品牌、口味成千上萬種，每個人喜好都不同，1名女網友分享自己前幾天到超商補貨時，發現一款「隱藏版口味」泡麵，一口氣就買了3碗，不少網友看完直呼「這個口味真的超級難買到！」

女網友日前在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」發文指出，前幾天到超商買泡麵補貨時，意外看到阿Q桶麵這款「蒜香珍肉」口味泡麵，表示之前聽說這款口味「賣完就缺貨了」，不確定是不是「隱藏版的特別口味」，她一看到就直接買3碗起來，回家一泡直呼「一打開就有如聞到蒜香！」

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▲ 女網友在7-11找到阿Q「蒜香珍肉」口味的泡麵，懷疑是隱藏款。（圖／攝自「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」）

文章引發熱議，也有網友直呼「這個口味真的超級難買到！」、「蒜味超重，熱氣撲上來後吃完頭髮都還有餘味...」、「我也愛吃這口味，湯頭也棒！」、「這個口味好吃，阿Q我只買這口味」、「自己吃覺得好吃，但旁人聞會覺得臭」、「超臭超好吃」，也有網友指出「我這裡的店員說這款銷售差所以不會常進貨」、「這款常常一下子消失一下子出現」。

但也有不少網友覺得不符胃口，直言「從以前就覺得蒜香很難吃！超臭」、「阿Q口味裡最難吃沒有之一」、「國小吃一次想吐後來就沒後來了」。

《ETtoday新聞雲》報導過「湯頭最好喝的泡麵？驚爆1黑馬「近2年才出」網讚：目前心頭好」，阿Q的蒜香珍肉當時就上榜過，其他還有像是「味味一品原汁珍味」、「滿漢牛肉麵」、「拉麵道的日式豚骨」、「媽媽麵綠咖哩」、「農心辣白菜、辛拉麵」以及「肉骨茶」系列等都被網友推崇。

▲ 女網友表示「一打開就聞到滿滿蒜香」。（圖／攝自「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」）