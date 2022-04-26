走路遭水泥塊爆頭亡！2女牽手逛街「1人當場慘死」　驚悚畫面曝

▲女子逛街被砸死。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江西九江市25日發生一起高空墜物砸死人事件。監視器畫面顯示，2名女生在人行道上挽手行走時，空中突墜一塊水泥塊。其中一名女子被當場擊中，慘遭爆頭慘死。影片中，旁邊有3名路人直擊意外發生全程，表情明顯驚愕不已。

據《極目新聞》報導，4月25日11時許，一處樓房外牆皮脫落，砸到一路人頭部，路人當場被擊暈。

監視器畫面顯示，兩女子在人行道上挽手行走時，空中突墜一塊異物當場擊中行人頭部，該女子立即倒地不起。濱興街道辦事處發布說明，行人是被小區6樓外牆脫落的水泥塊砸中，經搶救無效死亡。

▲女子當場倒地慘死。（圖／翻攝自影片）

據悉，事發於潯陽西路，屬於九江市經濟技術開發區濱興街道。25日晚一張蓋有濱興街道辦事處公章的情況說明顯示，被砸女子為50歲的何姓女子，25日11點10分何女在經過潯陽西路1號天鵝苑小區時（此小區建於2002年），被B3棟六樓602室（602空房無人居住）外牆脫落的水泥塊砸中，後周邊老百姓撥打了110和120。11時15分，120趕到現場後搶救無效宣布死亡。濱興街道安委辦分管領導接到電話第一時間趕往出事地點，經查看外牆脫落致人死亡屬意外故事。

26日上午，街道辦工作人員回應稱，事發當天街道辦相關人員趕往事故現場調查時，已採取安全措施防止事故再次發生。對於事故責任認定的問題，現在街道辦只是對事情發生的經過和結果出具一個概論，責任認定仍有待公安和安監部門的調查和認定。他表示，該小區為老舊小區沒有管委會，相關部門正在聯繫建商。

河南豫龍律師事務所律師付建分析稱，對於老舊小區沒有管委會的情況，可向建商追償。但根據《建設工程質量管理條例》，建商對外牆體的保修期為5年。如果超過5年，602室又如文件所稱沒有住戶，則由全體屋主共同承擔賠償責任，「墜落的是建築物的外牆，並非拋擲物品，因此根據過錯推定原則，如果沒有充分證據證明自己盡到必要的管理和注意義務，則全體業主需要共同承擔責任。」