北市關渡平原規劃遭批不清　蘇府庭為民眾發聲

▲關渡平原。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

台北市政府日前召開國土計畫審議會討論士林北投區的土地規劃，洲美關渡平原發展促進會理事長同時也是議員參選人的蘇府庭說，會中13名陳情人異口同聲反對，目前被規劃農五的土地污染嚴重，種什麼都是一層油，留給居民一點生機。

蘇府庭服務處主任史鎮花表示，台北市20年前就把毒煙囪置於此，不適合種植，關渡平原稻米到底給誰吃，若傳統農業已無發展空間，為何不規劃為城鄉發展區？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇府庭指出，從2009年前市長郝龍斌時期提出關渡平原發展計畫規劃案後，經歷四任市長16年的任期都毫無建樹，2014年起他參與每場座談會表達居民想法，反映居民不管修建房屋、開發整建都須經政府認可還要繳稅的慘況，居民常常打電話哭著問他，到底有無機會更改用地限制。

蘇府庭說，這次國土重新規劃在他與居民、團隊多次向北市府積極爭取下，終於由黃珊珊副市長負責統籌此案，他由衷感謝關渡平原所有居民共同努力，也希望政府重新思考居民困境而非紙上談兵。

蘇府庭說，針對士北地區發展，不僅關渡平原，還有淡北道路、士林科技園區發展等案，但面對國土開發此類困難議題，檯面上少見在地議員願意深入了解監督市府，他希望將最在地貼近民意的心聲帶入議會，幫在地居民發聲。

蘇府庭說，選舉到了選民眼睛是雪亮的，並不會看政黨顏色，重要的仍是真正關懷民眾，若只是政黨派系空降大可不必，不是「在里長辦公室外拍照打卡」就是深入基層，民眾要的很簡單，無非是關心自己的家鄉是否進步發展，投給深耕地方服務的候選人。