基輔郊區亂葬崗埋恐怖殘屍　部分女性「死前遭性侵」證據找到了

▲ 布查鎮發現一處數百人亂葬崗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭近2月來，除以砲彈轟炸平民區，更被控將性侵當成「戰爭武器」。俄軍撤出北部戰線後，在基輔北部亂葬崗負責驗屍的法醫透露，許多遺體已經殘破不堪，但確實找到部分婦女死前遭受性侵的證據。

《衛報》報導，俄軍佔領基輔近郊的布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）及博羅江卡（Borodianka）長達一月後撤離，留下駭人的亂葬崗，烏克蘭法醫佩羅夫斯基（Vladyslav Perovskyi）透露，「已經有一些案例顯示，這些女性被槍殺以前曾被性侵」，但無法公開更多細節，因為他們仍在蒐證，還有數百具遺體等待驗屍。

佩羅夫斯基等人組成的驗屍小組每天約驗15具遺體，其中許多都已被肢解或燒焦，嚴重損毀至完全無法辨識身分，「臉部可能變成碎片，無法拼起，有些甚至沒有頭部」。部分婦女遺體則顯示，死者是遭自動步槍擊中身亡，背部出現超過6個彈孔。

基輔地區高級檢察官特卡連科（Oleh Tkalenko）說明，他的辦公室已經收到性侵相關案件細節，正調查死者受害地點及年齡等，「性侵案是非常敏感的問題，法醫的具體任務是檢查女性受害者的生殖器官，尋找遭性侵的跡象。」

基輔北部一名不願具名的外國法醫則表示，部分屍體「狀況非常糟糕，很難找到性侵和性虐跡象，但我們正針對一些我們認為死前遭到性侵的婦女案例蒐集證據。」

特卡連科也提到，許多女性遭受性暴力卻不願報警，是因為她們認為犯人不會被抓，因此檢方正向心理學家及醫師求助，先由心理學家幫助受害者，再進行調查，而烏克蘭檢方蒐集的大部分證據很快就會提交國際刑事法庭（ICC）。

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