「小神主牌」2秒暴衝！他急煞怒：誰家的小孩　這一幕嚇壞網

記者周亭瑋／綜合報導

騎車、開車最怕突然竄出來的三寶！一名網友日前開車行徑一處巷弄時，突然有個小弟弟暴衝過馬路，嚇得他急煞罵髒話。而畫面也讓網友們怒了，紛紛回應「我會下車，罵他的家人」、「早晚出事」。

當事人在「爆怨公社」PO出驚險的一幕，只見他才剛駛入某條小巷子，一位身穿藍衣的小弟弟猛然竄出，並迅速跑到對門，過程僅短短2秒，讓人不禁捏把冷汗。

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▲小弟弟無預警跑出來。（圖／翻攝自爆怨公社）

幸好，原po本身車速不算太快，有及時煞住，也忍不住罵了句髒話；事後，他越想越傻眼，氣憤直呼「誰家的小孩！嚇屬人了。」

對此，網友們紛紛怒道，「我一定下車罵人」、「小孩子真的一定要顧好，尤其是大馬路旁，真的太危險了」、「小孩發生意外悲劇，都是照顧者的怠惰，希望這種憾事可以不要再發生」、「還好沒撞到，不然真的衰死」、「這我一定問候他家祖宗十八代」、「還好反應一流，不然對方又要哭爸了」、「夭壽哦！還好閃掉」。

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