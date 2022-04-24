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夫妻離婚都不要小孩「求問1件事」　全場怒炸了：垃圾父母

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廣大網友紛紛為小孩抱不平。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

為人父母問出這個問題，讓廣大網友都暴怒了！有民眾日前在臉書上看到別人詢問家務事，發問者主要是在煩惱，離婚後雙方都不要小孩，「還是一樣會堅持判哪邊嗎？還是會送到育幼院？」這個問題讓許多人都傻眼，「垃圾父母，孩子何其無辜」、「小孩都8歲了，像皮球一樣踢來踢去，真有臉問這奇葩問題。」

有網友日前在「●【爆怨公社】●」上傳截圖，文中貼出落淚的表情符號，直呼「生孩子真的要三思，心疼小朋友」。只見發問的家長表示，「請問如果爸爸媽媽離婚，爸爸媽媽各自條件都不適合小孩居住，請問小孩還是一樣會堅持判哪邊嗎？還是會送到育幼院？」並透露小孩目前是8歲。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲▼有家長發問，離婚後雙方如果都不要小孩，扶養權會怎麼判？（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

之後，疑似同一位家長也留言補充，「雙方也都不要扶養權，現在已離婚，監護權在媽媽，媽媽無法顧，（小孩）現在在爸爸家住，爸爸已重建家庭也無法顧，雙方條件都不適合小孩，也都不要小孩。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲小朋友被當皮球，讓不少人炸鍋。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

看到這樣的問題，爆怨公社的網友全氣炸，「小孩又不是物品，天啊」、「小朋友是無辜的！他不能選擇自己出生的家庭，現在還要被當皮球踢，這對父母一定會有報應」、「這2個敗類怎麼不去撞牆啊？8歲已經是可以獨立思考的年紀，你們要他怎麼面對這樣的事？有夠殘忍和可惡欸」、「還是請社工安排吧……寧可跟著愛孩子的人住，也不要跟這種親生爸媽住。」

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夫妻父母家長爸媽離婚扶養權育幼院爆怨公社

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