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內蒙古呼倫貝爾病例迅速攀升！新增本土53+1　多地防控升級

▲▼ 大陸疫情,新冠疫情,內蒙古疫情,滿洲里市。（圖／視覺中國）

▲內蒙古再爆疫情。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委2日通報，1日，新增本土病例53例（均在內蒙古呼倫貝爾市），新增無症狀患者1例（在內蒙古呼倫貝爾市）。此外，據北京疾控官微1日發布，有內蒙古通遼、呼倫貝爾市等地旅居史人員請報備。

當日，大陸新增確診病例73例，其中境外輸入病例20例（廣西8例，上海3例，雲南3例，吉林2例，天津1例，廣東1例，四川1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

新增無症狀感染者13例，其中境外輸入12例，本土1例（在內蒙古呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例1例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察22例（境外輸入15例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者441例（境外輸入380例）。

截至12月1日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例906例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例93355例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98897例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者1330782人，尚在醫學觀察的密切接觸者31646人。

截至1日14時45分，全大陸共有高風險地區6個、中風險地區12個，6個高風險地區均在內蒙古呼倫貝爾市，12個中風險地區分布在雲南省德宏州瑞麗市、遼寧省大連市、上海市浦東新區和青浦區、內蒙古自治區呼倫貝爾市和通遼市。

截至1日14時，內蒙古滿洲里市第3輪大規模核酸檢測已全部結束，共採集樣本16萬4529人份，篩查出陽性57例，其中已確診17例，另40例待臨床複核。1日上午8時，滿洲里市開展第4輪大規模核酸檢測工作，截至14時，已採集樣本13萬5472人份。對於逃避、欺瞞和拒不接受核酸檢測的個人，造成疫情傳播擴散的，將依法依規嚴肅追責問責。

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