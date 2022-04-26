北市美女議員「選民資料卡」全被銷毀　竟是助理不滿這件事下手

▲北市中山大同區議員陳怡君聘僱陳姓男子於辦公室處理選民案件，豈料陳竟銷毀選民服務資料。（資料圖／記者袁茵攝）

記者黃宥寧／台北報導

養老鼠咬布袋？北市中山大同區議員陳怡君聘僱陳姓男子擔任助理職位，豈料陳男不滿工作上被要求，竟一不做二不休，將選民服務資料卡銷毀，更把電腦內的資料全刪除，陳怡君知情後震怒，報案提告。士林地院審結，依毀損文書處拘役20日、無故刪除他人電腦電磁紀錄罪拘役30日，應執行40日，可易科罰金4萬。

32歲陳姓助理於議員陳怡君服務處工作，負責填寫選民服務卡、資料電腦建檔、繕打質詢稿及辦公室庶務等事項。但因不滿大同辦公室張姓主任質疑他工作態度，竟在去年8月30日，於辦公室以碎紙機銷毀選民服務資料卡，而這些資料卡則是記載議員選民服務的「服務案件內容」及後續「處理過程結果」。

同年9月1日下午5時許，他辦理離職，又使用電腦將他職務上所製作或取得儲存在電腦D槽的電磁紀錄以格式化方式全部刪除。

由於張姓主任在碎紙機內發現大量遭碾碎選民及服務卡陸續遺失，在辦公室內裝設監視器，並在陳男離職當晚查看監視器，發現就是陳姓助理所為，立刻報告陳怡君議員。

陳男被起訴涉犯刑法第354條之毀損他人物品罪，但開庭時，法院認被毀損的選民資料卡具表達一定思想、內容，因此變更起訴法條。

法院審酌陳男無前科，僅因不滿主管工作上要求，不思以理性方式與陳怡君溝通、協調，任意毀損工作上所持有的選民服務資料卡，顯然未尊重他人之財產法益，考量他犯後坦承犯行，目前待業中，依「妨害電腦使用罪」毀損文書罪判處拘役20日、無故刪除他人電腦之電磁紀錄罪，處拘役30日，應執行40日。可易科罰金4萬元。