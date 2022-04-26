小三「乾妹妹」！人夫潤滑液助興　正宮抓包狂問她：他到底行不行

▲高雄人夫外遇，還告訴正宮對方下體很乾，需要潤滑液，正宮事後氣炸對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄人夫與女網友發生婚外情，2人多次出遊、發生性行為，人夫甚至還大手筆買私密內衣給小三。正宮抓包後，人夫坦承外遇，還稱小三下體很乾，需要潤滑液，正宮以此拿去逼問小三，還狂問對方，人夫「到底行不行？」小三矢口否認姦情，但法官並不採信其說法，最終仍判小三須賠償正宮30萬元。

正宮主張，她與丈夫結婚近30年，2名孩子都已成年，沒想到丈夫卻在外結交女網友，甚至發生婚外情，而丈夫還多次帶著對方出遊，進而發生性行為，被她抓包後，丈夫也坦承外遇，還稱小三下體很乾，需要潤滑液。

正宮事後氣得對小三提告求償，並約出小三對質。2人當時見面時，正宮逼問，「你告訴我他到底行不行？」、「他說你很乾，所以才買那個當潤滑劑」、「你們之前去汽車旅館，他究竟是行還是不行，他有沒有進去？」對此，小三回應，「你問他就好啊！我如果告訴你他不行的話呢。」

不過，法院審理時，小三矢口否認姦情，但因她與正宮的對話中，她並未針對正宮所提出的質問加以反駁，且針對人夫提出她「下體很乾」的部分，法官認為，這很顯然的就是2人曾發生過性行為。

此外，法官也調閱人夫的購買紀錄，人夫也確實曾買女性私密內衣送給小三，因此認定小三侵害正宮配偶權，在審酌小三的社經地位後，判小三須賠償正宮30萬元。全案確定。