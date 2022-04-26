全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝　颱風恐生成帶雨來

▲吳德榮說，周日、下周一各地有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

5月即將進入梅雨季，氣象專家吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日、下周一梅雨季第一道鋒面及東北風南下，南海擾動（或颱風）的外圍水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（26日）午後雷陣雨比較侷限在各地山區、大台北地區和東北部；周三白天東北風稍增強，迎風面東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部也有局部短暫雨，中南部山區午後有雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周四類似今天天氣，東半部和西半部山區有午後雷陣雨；周五晚到周六第二波東北風稍增強，周日、下周一明顯增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有雷陣雨。

一周溫度方面，陳伊秀表示，今北部高溫有機會33、34度，預估周三29度、周六27度、周日22度、下周一20度，周日到下周一可能是比較涼的時間，預估低溫19度；中南部變化不大，周六還有30、31度、周日28-30度、下周一27度。

至於近期是否可能有颱風生成，陳伊秀分析，看起來低壓帶內有些擾動發展訊號，比較明顯訊號可能落在周五、周六，也有機會成颱，下周一到下周三是有帶上來一些水氣，不過還是要等有明顯擾動或系統生成，對未來走向或影響台灣程度會比較明確，「現在還沒有什麼東西」，變動度仍很大。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周日20時850百帕渦度圖（下圖左）顯示，在南海有擾動發展，並有逐漸迴轉的趨勢（淺藍線）；歐洲系集模式模擬下周一至下周日的機率分布顯示（下圖右），擾動有向東北的趨勢，但其機率分布的範圍寬廣。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日、下周一梅雨季第一道鋒面及東北風南下，南海擾動（或颱風）的外圍水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼。

吳德榮指出，最新各國（歐、美、加⋯）模式持續模擬期末，在南海有熱帶擾動發展，並有逐漸迴轉的趨勢，不同模式模擬的位置、強度及迴轉角度，皆存有顯著差異，反映其不確定性很大；歐洲系集模式模擬的機率分布亦顯示，下周一到下周日擾動有向東北的趨勢，但其機率分布的範圍寬廣，反映其不確定性，是否影響台灣？程度又如何？都還需要持續觀察。