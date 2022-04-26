▲北捷廣告「有創意又有新意」，成功擄獲百萬通勤族目光。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲北捷廣告多元有創意，成功擄獲百萬通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

《怪獸與鄧不利多的秘密》終於上映，令哈利波特迷們超級興奮，鄧不利多將組織軍隊，對抗死對頭「葛林戴華德」，忠孝復興捷運站內的超吸睛燈箱廣告，使不少通勤族駐足觀看，通勤族表示，「因為它其實做得蠻醒目，而且蠻突出的，所以其實我才會停下來看，前面2集的電影我都有看過，蠻期待這一次它的內容」。

▲《怪獸與鄧不利多的秘密》燈箱廣告，吸引不少通勤族駐足觀看。

▲通勤族表示，捷運燈箱做得蠻醒目，所以經過時想停下來看一下。



來到捷運西門站，發現金馬影后變蟻后，賈靜雯穿越《蟻族奇兵》世界，開啟工蟻的逆襲之路，吸引學生族紛紛下載來玩，等捷運時不妨抬頭看看，松嶺青色iPhone 13 Pro以及綠色iPhone 13新登場，兩排超強的視覺衝擊力，讓人忍不住心癢癢想換手機，而遠東商銀推出遠東樂家+卡，10家連鎖寵物商店高達10%回饋，從寵物友善餐廳、友善飯店，到寵物用品專門店，刷遠東樂家+卡享各類折扣優惠，提供家裡有毛小孩的消費者超值回饋。

▲遠東商銀推出遠東樂家+卡，10家連鎖寵物商店高達10%回饋。



▲金馬影后變蟻后，賈靜雯穿越《蟻族奇兵》世界，開啟工蟻的逆襲之路。

走進捷運車廂，一眼就看到日本巨星阿部寬，跟著阿部寬的腳步，加入原萃333特訓班，不僅有好禮集點送，還有機會把按摩椅給帶回家，搭乘每班捷運其實都有不同驚喜，走進這班立刻被釜山最美花季包圍住，感受到強烈的幸福感，原來是釜山廣域市打造捷運專車，讓台灣民眾不必出國，在捷運上就能感受到釜山花季的浪漫。

▲走進這班車廂，立刻被釜山最美花季包圍住，在捷運上就能感受到釜山花季的浪漫。

而走進這班車廂，滿滿的手遊《大秦帝國》印入眼簾，透過手拉環、橫式海報、破格窗貼、地貼等等，讓乘客置身歷史經典春秋戰國時代背景，還有帥氣的李李仁陪你搭車。

▲走進車廂，滿滿的手遊《大秦帝國》印入眼簾，還有帥氣的李李仁陪你搭車。

月台牆上整排的「今晚我想來點」系列，由比莉、OZI、陳漢典、戴資穎等超大咖藝人們推薦各種美食，讓通勤族忍不住流下口水，直接開啟APP來下單，下班好累只想攤在「床」上，男神王陽明代言的席夢思就是最佳選擇，母親節即將到來，這也是送給媽媽的最貼心禮物。

▲母親節即將到來，男神王陽明代言的席夢思就是最佳選擇。

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走過路過沒辦法錯過的就是這座，超卡哇伊的中華郵政電視牆，整排的鴿子迎接你有夠療癒，人氣爆棚的鴿子VISA金融卡，只要開戶一機在手，優惠郵你帶走，北捷廣告透過多元方式呈現，有創意又有新意，成功擄獲百萬通勤族的目光！

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