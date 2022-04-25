華視再出包！國際橋牌社導演抓「道歉聲明」錯字：主管在忙什麼？

▲中華電視公司。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

華視接連出包讓民眾傻眼，24日還將行政院長蘇貞昌的職稱誤植為「總統」，事後刊出道歉聲明。對此，「國際橋牌社」導演汪怡昕表示，華視竟連道歉聲明都有兩個錯字，「我想問，華視製播部經理，你的部門為什麼螺絲掉滿地？」

汪怡昕在臉書發文表示，他本不想起底同行的問題，但華視的道歉聲明卻打錯字，不是「『僅』此說明更正、更正啟『示』」，而是「謹」跟「事」；他認為，華視的問題是內控長期崩壞的結果，也是前任總經理（不是代總經理）種下的惡因。

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▲國際橋牌社導演抓到華視「道歉聲明」有錯字。（圖／翻攝汪怡昕臉書）

▲華視誤報「新北市被導彈擊中」。（圖／翻攝自臉書／華視新聞）

汪怡昕表示，華視20日早上7點、9點分別上錯跑馬，懲處最輕的是記兩支申誡的製播部經理，然而7點的錯誤7點40多分副控就知道，但事後發出的道歉又錯誤，因此想詢問蔡經理，「第一次錯了你知不知道？如果第一次錯了你知道，你後來有沒有盯？如果第一次這麽嚴重的錯你不知道，都沒人向你報告，然後放任第二次錯誤發生，那你在管什麼部門？」

汪怡昕認為，華視三次出包，記者、CG、編審、導播、AD，滿副控的人這麼多關卡卻都沒人發現錯誤，「才剛出大事，身為主管的你有在盯著嗎？還是一樣爽爽放假？讓其他人繼續背鍋？然後這次你又是被輕輕懲處吧，我猜？蔡經理，你身為一級主管，你每天沒盯緊同仁，到底在忙什麼？還是你根本不懂製播？所以每天忙著關在房間裡追劇？忙著抽菸？」

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