疫情記者會二度延後「16時30分→18時」！PTT刷一排驚：出大事了？

▲疫情記者會二度延後。（示意圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，外傳今日確診數字同樣超過5000例，此外，昨晚傳出行政院長蘇貞昌拍板，將居隔改為「3+4」天，4天快篩陰性就可出門，據了解，專家會議將討論此事，疫情記者會待專家會議結束後才會舉辦，預估在16時30分舉行，不過先是延後到17時，如今又延後到18時，PTT網友驚呼「出大事了？」

據了解，指揮中心下午專家會議記者會，就是要討論昨晚蘇揆拍板的「3+4」居隔方案，上午是22縣市政府討論，下午專家會議，等有決議後才開記者會，預計會在16時30分以後。

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不過，記者會兩度延遲，消息一出在PTT上引起討論，部分網友猜測「是不是出大事了？」「有大事要宣布啦，放推啦」、「是不是破萬例了」、「有重要人物確診了嗎」、「一定很恐怖，我小孩的學校一堆班級停課了」、「看來事情很大喬不攏喔」、「最好給我宣布重大的事情喔」。

許多網友指出，不如今天先取消，直接出新聞稿就好，「不用開了啦，直接網路公佈就好」、「別人都報完你可以不用報了」、「可以用新聞稿上網公布確診數就好，其他有什麼重要事項再開記者會」。

不少網友也留言開酸，「圖卡一直做不出來，你們不要吵」、「各縣市公務員都下班了」、「4星彩都開完了」、「到底有啥好延的，報個數字很難？」「被暴雷，所以正在想新哏」。

▼網友們猜測「是不是有大事要宣布」。（圖／翻攝自PTT）