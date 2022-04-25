「陳時中迫於地方首長不敢鬆綁」　他曝解封時間點：由不得你！

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著疫情發展，指揮中心近期決議放寬防疫政策，對此，前立委沈富雄25日直言，地方認為陳時中不該鬆綁，但確診數七日平均線開始180度轉折時就可以開始全面解封，不必拘泥於幾百萬人確診，「當omicron變異株誕生的那一刻，它就決定要與人類共存了，陳時中只有勇敢地就疫情做一個階段性的總結，揮別過去的做法。」

沈富雄批評，防疫上半場的陳時中搞死下半場的陳時中，在確診數狂飆、疫情卻一點也不嚴重的今天，他被迫鬆綁大部份的防疫措施，膽小、怕死加無知的小民及怕事、沒有擔當的地方官嫌他太鬆，「只有我獨家嫌他過緊，全國人心不必要地惶惶，專家前後矛盾、莫衷一是。」

沈富雄直言，當下台灣的困境是：地方覺得陳時中不該鬆綁防疫手段卻自己忙得人仰馬翻、疲於奔命，因此，陳時中不得不與情疫情最嚴重的地方首長開緊急協調會議，暗示他們在居隔與疫調的放寬是勢在必行，目前陳時中是有苦難言，左右不是人。

沈富雄表示，為今之計，陳時中只有勇敢地就疫情做一個階段性的總結，揮別過去的做法，做一些180度轉彎的戰略性宣示，包含：

一、Omicron雖與alpha、delta同屬新冠病毒，但疫情完全不一樣。

二、Omicron的疫情像流感，而過去台灣從沒有啟用這麼大的陣仗對付流感，因此昨是反而是今非，應及時予以改正。

三、流感的年死亡數達4,000人，目前omicron的疫情相形之下完全在可控範圍。

四、很多防疫措施不但績效不彰，而且因量大，實在做不來，因此必須大幅修改如下，希望國人諒解。

沈富雄指出，具體的改變應立即而且明確，不要憂讒畏譏，七個重點舉例如下：

一、確診無症：照常生活

二、確診輕症：在「照常生活」與「居家休息」兩者中擇一。（注意：我用「休息」兩字，沒用「照護、隔離、監控」等字眼，因為無法做到）

三、確診中、重症：住院

四、停止匡列、疫調、清消、隔離和實聯制。不但無用而且做不來。

五、高風險、多病的老年人鼓勵打第三劑，防護措施不變。

六、小孩沒事，大人別慌，疫苗可以不打。

七、除非有疑似輕症，不必自找麻煩做快篩。

至於何時解封？沈富雄直言，當確診數七日平均線開始180度轉折時就可以開始全面解封，不必拘泥於幾百萬人確診。更不要扭揑、萬般不願地接受「共存」，當omicron變異株誕生的那一刻，它就決定要與人類共存了，「由不得你、我，也由不得習大大。」