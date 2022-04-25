億級像素首次導入M系列　三星CP值新機M53正式登台

▲三星M53正式登台。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣三星今日宣布引進全新生力軍Galaxy M53 5G，搭載1億800萬超高畫素主鏡頭、6.7吋全螢幕以及5,000mAh大電量，讓消費者以親民價格入手優異規格。建議售價為12,990元，預計4月29日起開賣。

Galaxy M53 5G搭載4+1顆鏡頭，其中1億800萬畫素主鏡頭首度入列M系列，能完整保留相片細節，重溫珍貴時刻更加真實細膩，800萬畫素123度超廣角鏡頭讓消費者捕捉不同視野，200萬畫素景深鏡頭讓照片更添立體感；200萬畫素微距鏡頭則能探索日常中的不平凡，不論拍攝家中植栽葉脈，或廚房調味料的特殊晶體都十分清晰。此外，3,200萬畫素前置鏡頭搭配各式美顏自拍與濾鏡，展現自我風格。

Galaxy M53 5G搭載6.7吋FHD Super AMOLED PLUS O極限全螢幕、120Hz螢幕更新頻率，打造視覺體驗；杜比環繞音效讓觀看影片更能身歷其境，5,000mAh超高續航大電量，具備優秀續航力。

Galaxy M53 5G共推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠3款顏色選擇，消費者凡自4月29日起至5月31日活動期間，於三星商城購買Galaxy M53 5G，登錄即可抽君品酒店住宿券；而於特定通路購買登錄亦可抽台北晶華酒店住宿券。

▲三星M53規格表。（圖／三星提供）