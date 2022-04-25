快訊／再創歷史新高！今本土+5108　另增113例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增5221例病例，再創歷史新高，其中本土增加5108例，境外增加113例，本土個案分佈以新北1861例最多，台北1050例、桃園696例、基隆339例、宜蘭317例，這也是宜蘭首度擠進前5名。今日另新增16例中重症個案，除了1名20多歲男性沒打疫苗外，其餘都至少打過1劑以上。

指揮中心表示，今日新增之5,108例本土病例，為2,488例男性、2,588例女性、32例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月28日至4月24日，其中包含2,982例為無症狀感染。

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個案分佈為新北市(1,861例)，臺北市(1,050例)，桃園市(696例)，基隆市(339例)，宜蘭縣(317例)，臺中市(201例)，花蓮縣(148例)，高雄市(126例)，新竹縣(65例)，臺南市(63例)，彰化縣(53例)，新竹市(43例)，屏東縣(33例)，苗栗縣(29例)，臺東縣(25例)，南投縣(18例)，雲林縣(17例)，嘉義縣(11例)，嘉義市(9例)，連江縣(2例)，金門縣及澎湖縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲4/25新增病例。（圖／指揮中心提供）



陳時中表示，昨日增長病例數並不多，但還需要觀察1~2天，才能確定是否為禮拜天效應。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。