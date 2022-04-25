今本土增5108例！分佈全台22縣市　新北市1861例最多

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5108例本土個案，其中以新北1861例最多，其次依序為台北1050例、桃園696例、基隆339例和宜蘭317例，而宜蘭首度排在個案數前5名，主要是因為外籍移工安置群聚。

個案分佈為新北市(1,861例)，臺北市(1,050例)，桃園市(696例)，基隆市(339例)，宜蘭縣(317例)，臺中市(201例)，花蓮縣(148例)，高雄市(126例)，新竹縣(65例)，臺南市(63例)，彰化縣(53例)，新竹市(43例)，屏東縣(33例)，苗栗縣(29例)，臺東縣(25例)，南投縣(18例)，雲林縣(17例)，嘉義縣(11例)，嘉義市(9例)，連江縣(2例)，金門縣及澎湖縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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本土案例已經連續2天單日破5千例，針對疫情走向，陳時中也坦言，確診病例還是會越來越多，疫情一定會往上升，增加的速度會很快，疫苗、藥物、快篩和輕症分流一定要做好。

另外，在口服藥方面，指揮中心日前和輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂72萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，近期已有18萬多人份到貨。而在疫苗方面，陳時中說，下週預計還會有137萬劑疫苗進來。至於BNT疫苗，他透露，近日就會與輝瑞、BNT及上海復星三方簽訂。

▲4/25新增病例。（圖／指揮中心提供）

