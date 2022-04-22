特戰士官轟爆討債人大逆轉！嗜賭狂借錢內幕曝　昔戰友竟是共犯

▲吳姓特戰士官涉嫌因債務問題開2槍殺害錢莊人員未遂遭聲押禁見。（資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

陸軍特戰吳姓士官疑似被債務逼急了，21日約鄭姓錢莊人員談判破裂，一怒之下在車內朝鄭男頭部開了2槍，然後把鄭男載到新北福和橋下丟包，隨即換車逃逸，外界原以為吳男因受不了吸血錢莊，精心策畫殺人棄屍，但檢警追查發現，原來吳男擔心遇到不測，找昔日同袍邱姓男子支援掩護，由邱男把吳男的車子開到橋下交給吳逃逸使用，北檢訊後將吳男殺人未遂聲押禁見，邱男則交保5萬元。

吳姓士官隸屬陸軍航空特戰指揮部「天龍部隊」，因沉迷賭博，時常向地下錢莊借貸，陸續背負債務達數百萬元，日前他再次向錢莊借款20萬元，結果卻只拿到4萬元，他不滿利息過高，21日凌晨，約錢莊的鄭姓員工到台北市和平東路巷內協調還款問題。

吳男為求自保，不但準備槍彈，還特地找來軍中認識、現已退伍的好友邱姓男子，2人開吳男的車子赴約後，吳男坐上鄭男車子去談判，邱男則留在吳車上把風，隨時準備支援接應，過一陣子後，吳男打電話通知邱男，要邱男開車跟著他。

▲吳男殺人後開車跑到新店山區，躺在車邊呼呼大睡。（資料照／記者陳雕文翻攝）

邱男接到通知後，開著吳男的車子，跟到福和橋下，沒有多說什麼，直接把車子交還吳男後自行離去，吳男則是把鄭男人車丟下後，開著自己的車子到新店山區，被警方循線找到時，正躺在車旁呼呼大睡，檢警除了將吳男拘捕到案外，也循線把幫忙開車的邱姓男子傳喚到案。

案發之初，外界猜涉吳男因不甘地下錢莊吸血不放，才會策劃這場殺人案，但據了解，吳男到案後否認預謀殺人，因談判不順，才會一時氣憤開槍，邱男則辯稱，聽到吳男說殺了人時，還覺得是在開玩笑，檢察官22日下午訊問後，依殺人未遂罪嫌，有勾串之虞等理由，向法院聲請將吳男羈押禁見，邱男則被以共犯身分諭令交保5萬元。至於頭部中2槍的鄭男仍在醫院急救，救護人員稍早透露進度不樂觀，「救活的機率很低，就算手術成功也是植物人。」

陸軍航空特戰指揮部表示，「所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸」。