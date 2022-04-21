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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

創新高！中央政府總決算賸餘2971億　債務還1200億「20年來最多」

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌21日在行政院會上通過主計處提報的「110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，將於4月底依法函送監察院。蘇貞昌表示，中央政府總決算歲入歲出，由原預算差短824億元，大幅反轉為剩餘2971億元，創歷年最高；另外去年中央政府債務還本決算數1200億元，也創20年新高。

行政院發言人羅秉成21日在記者會上，轉述蘇貞昌於行政院會上的裁示。針對中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表案，蘇貞昌說，台灣經濟成長率創11年新高，加上政府嚴守財政紀律、落實各項施政計畫，中央政府總決算歲入歲出，由原預算差短824億元，大幅反轉為剩餘2971億元，這不僅創歷年最高，也是連續4年剩餘破千億元。

蘇貞昌也說，去年中央政府債務還本決算數1200億元，也創20年新高，較原編預算數，還多還852億元，顯示近年來政府財政穩健改善。

▲主計處說明110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）。（圖／主計處提供）

▲主計處說明「110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」。（圖／主計處提供，下同）

針對110年度中央政府各類決算收支情形，在中央政府總決算方面，主計處進一步表示，110年度中央政府總預算歲入2兆535億元，歲出2兆1359億元，歲入歲出差短824億元，連同債務還本850億元，尚須融資調度1674億元，全數以舉借債務予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘2971億元，扣除債務還本1200億元後，尚有收支賸餘1771億元。

第一、歲入決算數較預算數增加3332億元。110年度歲入決算數2兆3867億元，較預算數增加3332億元，包括稅課收入增加3253億元、財產收入增加71億元、規費及罰款收入增加45億元、其他收入增加27億元、營業盈餘及事業收入減少64億元。

第二、歲出節餘463億元。110年度歲出決算數2兆896億元，較預算數節餘463億元，包括債務支出節餘198億元、一般政務支出節餘83億元、教育科學文化支出節餘72億元、補助及其他支出節餘31億元、經濟發展支出節餘26億元、社會福利支出節餘21億元、國防支出節餘16億元、退休撫卹支出節餘13億元、社區發展及環境保護支出節餘3億元。

第三、歲入歲出由差短轉為賸餘，另債務的舉借未執行110年度中央政府總預算執行結果，歲入、歲出相抵，賸餘2971億元（由原預算差短824億元大幅反轉為賸餘），扣除償還債務1200億元，110年度收支賸餘1771億元。原預算的舉借債務1674億元並未執行。

▲▼110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）。（圖／主計處提供）

至於中央政府總決算附屬單位決算部分，主計出指出，110年度中央政府營業基金及非營業特種基金預算實際執行結果為：

第一、營業基金：營業總收入2兆7006億元，營業總支出2兆4720億元，收支相抵，淨利2286億元，較預算數1929億元增加357億元，主要是因中央銀行的銀行業定期存款與轉存款等利息費用較預算數減少等所致。

第二、作業基金：業務總收入2兆1406億元，業務總支出2兆1054億元，收支相抵，賸餘352億元，較預算數270億元增加82億元，主要是因營建建設基金補助地方政府辦理包租代管計畫支出較預算數減少，經濟作業基金土地出售收入較預算數增加及農田水利事業作業基金渠道修護支出較預算數減少等所致。

第三、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金：基金來源1兆2844億元，基金用途1兆1939億元，基金來源與用途相抵，賸餘905億元，較預算數593億元增加312億元，主要是因衛生福利特別收入基金徵收及依法分配收入較預算數增加等所致。▲▼110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）。（圖／主計處提供）

▲▼110年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）。（圖／主計處提供）

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債務主氣處中央政府還債蘇貞昌

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