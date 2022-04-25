遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

▲目前已累計3萬6122例。（圖／翻攝自疾管署）
記者曾筠淇／綜合報導
今天國內新增5108例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1861例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有8縣市為深咖啡色，今年累計均大於1000例。
今天新增5108例本土病例，全國所有縣市都有病例，依序為新北市1861例、台北市1050例、桃園市696例、基隆市339例、宜蘭縣317例、台中市201例、花蓮縣148例、高雄市126例、新竹縣65例、台南市63例、彰化縣53例、新竹市43例、屏東縣33例、苗栗縣29例、台東縣25例、南投縣18例、雲林縣17例、嘉義縣11例、嘉義市9例、連江縣2例、金門縣和澎湖縣各1例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有8縣市的累計確診數大於1000例、6縣市小於100例，其中，宜蘭縣於今日破千，共計1136例，而澎湖縣則仍守單位數，共8例。
深咖啡色縣市（1397～12672例）有6：
基隆市2641例
台北市6690例
新北市1萬2672例
桃園市5589例
高雄市1513例
花蓮縣1449例
次深褐色（359～1396例）有5：
新竹縣594例
台中市1235例
台南市526例
屏東縣370例
宜蘭縣1136例
橘色縣市（140～358人）有5：
新竹市346例
苗栗縣219例
彰化縣312例
雲林縣257例
台東縣250例
淡橙色縣市（9～139人）有5：
南投縣112例
嘉義市71例
嘉義縣100例
金門縣18例
連江縣14例
淡黃色縣市（0～8人）有1：
澎湖縣8例
今年自1月1日至今已累計3萬6122例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1萬2672例。
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