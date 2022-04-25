遊客最愛1縣市累積破千！本土今年爆3萬6122例「確診地圖」曝光

▲目前已累計3萬6122例。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增5108例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1861例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有8縣市為深咖啡色，今年累計均大於1000例。

今天新增5108例本土病例，全國所有縣市都有病例，依序為新北市1861例、台北市1050例、桃園市696例、基隆市339例、宜蘭縣317例、台中市201例、花蓮縣148例、高雄市126例、新竹縣65例、台南市63例、彰化縣53例、新竹市43例、屏東縣33例、苗栗縣29例、台東縣25例、南投縣18例、雲林縣17例、嘉義縣11例、嘉義市9例、連江縣2例、金門縣和澎湖縣各1例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有8縣市的累計確診數大於1000例、6縣市小於100例，其中，宜蘭縣於今日破千，共計1136例，而澎湖縣則仍守單位數，共8例。

深咖啡色縣市（1397～12672例）有6：

基隆市2641例

台北市6690例

新北市1萬2672例

桃園市5589例

高雄市1513例

花蓮縣1449例



次深褐色（359～1396例）有5：



新竹縣594例

台中市1235例

台南市526例

屏東縣370例

宜蘭縣1136例

橘色縣市（140～358人）有5：



新竹市346例

苗栗縣219例

彰化縣312例

雲林縣257例

台東縣250例

淡橙色縣市（9～139人）有5：

南投縣112例

嘉義市71例

嘉義縣100例

金門縣18例

連江縣14例

淡黃色縣市（0～8人）有1：

澎湖縣8例

今年自1月1日至今已累計3萬6122例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1萬2672例。

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