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3月這些手機最受歡迎！iPhone 13仍霸佔榜單　三星高CP值機款上榜

▲蘋果3月仍以37.1%市佔率排名第一。（圖／傑昇通信提供）

▲蘋果3月仍以37.1%市佔率排名第一。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信彙整市調機構統計全台3月份手機市場銷售資訊，2022年3月全台手機總銷售量38.1萬台，較上月39.5萬台衰退3%，對比去年同期39.2萬台也少3%。從各品牌銷量來看，蘋果仍以iPhone 13霸佔榜單，而三星則是以高CP值機型上榜

傑昇通信表示，本月各大手機品牌市佔排名同上月，銷量持續低迷的蘋果，3月仍以37.1%市佔率最高，接著依序為三星（30.6%）、OPPO（9.4%）、vivo（5.4%）及realme（5.3%），整體銷量以三星成長10%最多，且與蘋果市占率拉近僅一步之遙。

▲蘋果3月仍以37.1%市佔率排名第一。（圖／傑昇通信提供）

▲3月手機熱銷榜。（圖／傑昇通信提供）

三月各品牌前三名的熱銷機型變動不大，以蘋果而言，持續至今已一個多月的烏俄戰事，衝擊產業供應鏈進而推升通膨，加上大陸疫情延燒，封控不斷延長，當地蘋果供應鏈復工備受關注；在缺工缺料的狀況下，造成供貨量不穩，排名第二、三的iPhone 13 Pro以上旗艦機型缺貨，整體銷量更較上月減少近一成，iPhone 13系列在台銷售機型價格更因通膨增加逾4%，價漲量縮，即便單機價格回漲，iPhone 13 128G銷量仍冠全台。

而本月三星市佔百分比30.6%，較上月26.9%成長四個百分比，不過由於整體銷量未有起色，因此受大環境影響僅增加一成銷量，以安卓市佔第一與蘋果旗鼓相當；傑昇通信坦言，熱銷前三名機型仍是以Galaxy A52s兩規格容量不變，真正讓三星本月銷量與銷售額雙雙看漲的，則是旗艦機Galaxy S22 Ultra（12GB/256GB）的拉昇，吸引以CP值為優先考量的消費者及大批Note用戶換機。

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