馬斯克收購推特案　匿名人士爆：股東施壓董事會談更好的價錢

▲馬斯克想收購推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前表示，已準備好超過43億美元（約新台幣1260億元）的資金收購推特，並稱這是最後的出價，不會再更好了。消息人士24日指出，推特現在面臨股東們的壓力，要求去和馬斯克談個更好的價錢。

路透社引述匿名的內部消息人士指出，推特股東對馬斯克出價的金額意見不一，但許多人確實都向公司董事會施壓，催促他們不要放棄這個機會，盡快和推特最大股東馬斯克談一個更好的價錢。

儘管推特董事會可能認為馬斯克每股54.20美元的出價太低，但部分股東仍認為推特應該要繼續和馬斯克協商。對推特董事會來說，抬高價格可行的其中一項選擇，是向馬斯克公開公司財務狀況，讓馬斯克願意出更高價，另一個則是去尋求其他潛在買家，加入競爭後出價自然必須上升。

雖然目前仍不清楚推特會採取哪一種方式，但較有可能的是，董事會將尋求其他競價者，而且就算馬斯克重新出一個更高的價格，對手出手可能還會更闊綽。

一名也有投資推特的基金經理以匿名方式透露，馬斯克若在未來幾天內把喊價上升到每股64.20元，他也不會意外，但「他也可能直接放棄，任何事都可能發生。」

推特股價上周五（22日）以每股48.93元作收。推特董事會對馬斯克的企圖採取稱為「毒藥丸策略」（Poison pill）的股東權利計畫（shareholder rights plan）作為反制，提升馬斯克取得推特更多持股的難度。