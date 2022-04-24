女友妹是演員！他看「超眼熟」狂問演哪部　一聽成名作尬爆了

▲男子覺得女友的妹妹很眼熟，沒想到對方居然是AV女優。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子在復活節時，跟著女友回家裡聚餐，順便認識女友的家人，而當他看見女友的妹妹時，驚訝地問說，「你是做什麼工作的？我好像在哪裡見過你。」結果這話一出全體尷尬了，因為女友的妹妹是一名AV女優。

美國一名男子在網路論壇Reddit發文表示，自己在復活節時跟女友家人一起聚會吃飯，他一進門時就覺得女友的妹妹很眼熟，後來席間大家在聊天談論到職業時，他就問了女友妹妹是做什麼工作的，而對方就簡答回答是名演員。

結果男子很自然地說，「妳演過什麼？我好像在哪裡見過你。」結果此話一出，女友的兄弟姐妹全部在旁邊笑了出來，而女友的妹妹則說，都是拍一些商業片，接著就轉移了話題。

大約過了10分鐘過後，女友的哥哥把他拉到一旁說，「妹妹是一名AV女優，之前她的片段被惡搞成迷因圖，現在在網路上瘋傳了。」這名男子當場真的尷尬極了，因為事前居然沒有任何人先跟他說這件事。

後來女友甚至對此感到不愉快，甚至從復活節就跟他吵架至今並說，「我當下真的覺得很尷尬，因為你對所有人說你在電影中看過我妹妹，這真的很丟人。」

網友們也紛紛力挺表示，「我100%支持你！因為你女友應該要先跟你說這件事，這樣你就絕對一個字也不會提到」、「如果她很出名的話真的要先警告」、「兄弟你真的是太無辜了」。