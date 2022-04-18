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蔡英文稱「堅定守護主權」　國台辦：台灣前途由全體中國人決定

記者蔡儀潔／北京報導

總統蔡英文、副總統賴清德16日以錄影方式，在「海內外台灣國是會議」現身致詞，強調要守護台灣，避免台灣成為第二個烏克蘭。對此，國台辦 今（18）日回應，「台灣的前途由全體中國人民共同決定。」

國台辦發言人馬曉光今日表示，民進黨當局有關言論歪曲事實、顛倒是非，蓄意利用烏克蘭局勢誤導台灣民眾和國際輿論。

他具體指出，民進黨一是歪曲台灣是中國一部分、台灣問題是中國內政的事實，販賣「兩國論」謬論；二是掩蓋民進黨當局謀「獨」挑釁導致當前台海局勢陷入緊張動蕩的事實，倒打一耙、欺騙世人；三是追隨外部反華勢力，充當「以台制華」、遏制中華民族發展的戰略棋子；他們錯判形勢，利令智昏，沈迷於依仗外部勢力謀「獨」挑釁，撐腰壯膽，同時也暴露出他們缺乏底氣，不斷給自己灌「迷魂湯」、吃「定心丸」的色厲內荏。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光2022.2.23 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光強調，台灣是全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定，「中國人民有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。」

他最後指出，民進黨當局無論怎樣乞憐、勾結外部勢力謀「獨」挑釁，都難逃搗亂、失敗，再搗亂、再失敗，直至滅亡的歷史鐵律。

據早前報導，由世界台灣人大會、台灣國家聯盟合辦的「第11屆海內外台灣國是會議」16日登場，總統蔡英文、副總統賴清德特別以錄影方式現身致詞。蔡英文表示，我們讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻。

賴清德提到，無論是國內改革，還是在國際外交的打拚，目前都已經看到初步的成果，團結合作守護台灣主權，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。

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