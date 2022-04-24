估單日最高4.5萬！陳時中舉「紐西蘭致死率0.05%」為例：是努力方向

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，根據推估最高點可能是單日4.5萬確診。他也舉例其他國家情況，包括紐西蘭致死率約是0.05%，等於萬分之五，紐西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，紐西蘭的情況也是台灣可以努力的方向。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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台北市市長柯文哲日前受訪時推估台灣單日可能會確診高達5萬例，且會持續100天，對此，陳時中今被問及單日5萬有沒有可能維持多天？他回應「柯市長應該是引用國衛院推估模型，那時有推估最高點可能是4.5萬，但是單日最高，不會一直維持在高點。」

陳時中也進一步舉例，紐西蘭致死率是0.05%，等於萬分之五，韓國是0.7%~0.9%，香港是0.7%，而根據各國疫苗施打情況，韓國疫情一開始，疫苗施打率跟台灣差不多，但韓國疫情數目非常高，一天有68萬，醫療量能壓力大，而台灣跟紐西蘭比較像，施打率和台灣約為類似，但他們封城指數較嚴格。

陳時中說，整個推估起來，紐西蘭是台灣可以努力的方向，「至於兒童疫苗，現在我們才開始打，要看整體速度多快」，高齡65歲以上有67%左右，第一、二劑在86%~70%左右，還有努力空間，所以還是要呼籲高齡者盡快施打疫苗。