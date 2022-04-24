陸衛健委專家：Omicron病死率是流感的7至8倍

▲中國大陸堅持動態清零。（圖／視覺中國）

中央社台北23日電

中國大陸迄今堅持「動態清零」應對Omicron疫情。對此，官方專家梁萬年強調，Omicron的嚴重程度從傳播速度和病死率來看，都遠高於流感，一旦防控放鬆，將造成大量的重症和死亡。

他指出，Omicron的傳播力遠大於流感和此前的COVID-19其他變異株。在沒有防護措施下，一個人平均可以傳播9.5人。全球的流感平均病死率為0.1%，而Omicron的病死率，真實世界數據顯示平均病死率是0.75%左右，約為流感的7到8倍；老年人群特別是80歲以上的老人病死率超過10%，是普通流感的近百倍。

央視新聞今晚播出對中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的專訪，他在強調現階段中國大陸為何要堅持「動態清零」不動搖時，作以上表示。

梁萬年並稱，中國的老年人口數量巨大，再加上目前老年人口的疫苗接種率，還沒有達到足以形成抵抗重症和死亡的免疫屏障。中國還有那麼多的兒童，有那麼多的免疫缺陷人群，因為他們有各種禁忌症，還有一部分人群也沒有接種疫苗。在這種情況下，一旦放鬆不管它，肯定是廣泛傳播。

梁萬年還稱，這些人一感染，乘上他的病死率，乘上他的重症率，將會造成很多的重症和死亡。這個數量就是巨大的，對一個國家來說，對一個民族來說，那也是一個巨大的災難。

他並提到，如果大量重症出現，就會反過來擠兌醫療系統，勢必又會造成正常的醫療服務需求得不到滿足，形成惡性循環，最終廣泛影響人們正常的生產生活。

據香港衛生當局通報，香港1月初爆發第五波疫情迄今，已有9023人染疫死亡，病死率0.76%，其中絕大多數為65歲以上長者，超過6000名死者是80歲以上老人。