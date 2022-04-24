陸衛健委專家：躺平造成「惡性循環」　將會是一場災難！

▲陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年22日接受陸媒採訪，再度強調「動態清零」的重要性，並警告一旦「躺平」放鬆疫情管控，大量的重症出現後，將擠兌醫療系統，隨著醫務人員感染造成正常醫療服務得不到有效滿足，形成一種惡性循環，「這種惡性循環一旦形成，將是一個災難。」

梁萬年表示，堅持「動態清零」產生的成本和效益，要算大帳、整體帳、動態帳，現在「動態清零」的成本，包括新冠疫苗、核酸檢測、方艙建設、人力資源等投入，如同為應對風險買了一份保險，「面對Omicron帶來的風險，我國的這份保險惠及了14億的中國人，把疫情控制住不擴散，事實上是給14億人買保險，這些投入都是值得的。」

梁萬年提到，「動態清零」的核心內涵就是要快速發現疫情，快速採取一系列的措施來阻斷疫情持續性的社區傳播，「動態清零」最關鍵的是要對傳染源進行有效地識別和管理，對傳播途徑進行有效地切斷，保護易感人群，使疫情不發生規模性反彈，最大限度地保護人民群眾的身體健康和生命安全。

梁萬年指出，中國老年人口數量巨大，目前老年人口疫苗接種率相對來說還不夠高，一旦疫情管控放鬆，結局可以看得很清楚，肯定是病毒廣泛地傳播，老年人群的重症和死亡數量是巨大的，對於一個國家來說是一個巨大的災難。

梁萬年強調，大量重症的出現，反過來擠兌醫療系統，而且隨著醫務人員感染勢必又會造成正常的醫療服務的需求得不到有效滿足，將會形成一種惡性循環，「這種惡性循環一旦形成，將是一場災難。」

而對於疫情防控導致物資供應不足、就醫出現困難等問題，梁萬年認為，這些問題必須要立整立改，比如不能因為抗擊新冠肺炎疫情，而忽視了正常的醫療衛生需求，「必須要建立一種機制，使抗疫和保證正常醫療服務需求兩不誤。」