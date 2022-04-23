快訊／疫情生變「傳確診上看5千」　中央急召高風險6縣市首長開會

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情嚴峻，今（23）日傳出超過5千人確診。中央疫情流行指揮中心緊急召集雙北等縣市首長開會，新北市長侯友宜上午表示，還不曉得主題是什麼。指揮中心於11時28分發布說明，上午會議是由指揮官陳時中與全國六高風險縣市首長針對COVID-19政策進行交流討論，相關內容將於今日指揮中心14:00記者會說明。

根據指揮中心公布資訊，全國六高風險縣市包括：臺北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市等，昨起已針對上述縣市發布醫院探病與長照機構探視禁令，今日是否又有其他社交緊縮政策？下午記者會有望說明。

昨日本土確診數已經達到3766例，加上93例境外，單日確診逼近4千例，今日病例是否持續飆高？傳確診數已上看5千。另外，陳時中昨表示，以篩檢代替隔離已經陸續往規劃方向走，會逐步依照既定計畫一步步實施，現在醫療人員、關鍵基礎設施相關先執行，最後則可能開放全部人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中指出，現行篩檢取代隔離政策對象為醫護人員，如果是涉及臨床單位，可以提出啟動人力備援計畫，透過每日快篩或者PCR代替完整居家隔離，經衛生局同意可先返回工作崗位；為了社會基本運作，也擴大實施相關計畫，執行對象也是以目的事業主管單位最清楚，重點在於要有備援計畫，審查通過照計畫進行。

本土疫情持續攀升，5月初將有近3000萬劑進口快篩試劑到貨，指揮中心除規劃實施快篩實名制，也歡迎基層診所加入公費快篩據點。

行政院昨日也表示周日前會鋪貨123.5萬劑快篩試劑到全國通路，以盼紓解市場需求。123.5萬劑試劑該如何分配？是否有更多基層診所響應公費快篩？實名制是否如陳時中在立院透露，每人限購5支？下午記者會有望一併說明。