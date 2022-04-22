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旅遊新寵兒　台東唯一打造空中遊覽新亮點

▲安捷航空，首波主打台東空中遊覽，預計月底開賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲安捷航空，首波主打台東空中遊覽，預計月底開賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著安捷航空於110年11月引進首架P2012旅行者雙螺旋槳飛機返國，空中遊覽在台灣已不再遙不可及，安捷航空更預計於4月底完成交通部民航局營運審查，取得普通航空業許可證，空中遊覽活動亮點，即將成為旅遊新寵兒。

安捷航空公司特於今(22)日舉辦記者會，宣布將與台東縣政府暨旅行業者，共同研擬推出空中遊覽、跳傘相關活動，打造台灣空中遊覽活動新亮點，也是台東唯一。台東縣副縣長王志輝表示，台東依山傍海景色優美，空域因為屬於負向表列，也就是只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，空中遊覽、高空跳傘是台東下一個推動的空域活動，期待可以發展成為新的慢經濟產業。

另共同受邀參與記者會的台東縣政府交觀處余明勳處長也指出，台東地形狹長，風景美麗，陸、海、空等遊憩資源多元豐富，還有2個離島地區，非常適合空中遊覽活動的推展，民眾可以選擇參加空中遊覽活動一次滿足由空中看山、看海、看離島風貌的願望，而且不用花費太多的時間與體力，非常適合參與體驗。

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