普丁再傳罹癌！拿下馬力波未見喜色　「會談緊抓桌沿」病況曝光

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日召見國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），了解俄軍在港口城市馬力波（Mariupol）的戰況時，全程懶洋洋地靠在椅子上，還不斷用右手緊抓桌子，讓這名俄羅斯最高領導人罹患甲狀腺癌的傳聞再起，而且外界猜測，他的身體狀況可能正在迅速惡化。

綜合外媒報導，自普丁2月24日下令入侵烏克蘭以來，他的健康狀況就一直飽受外界質疑。在普丁最近露面的影片中，他的臉部和脖子都看起來十分臃腫，讓專家懷疑，他可能是在服用含有類固醇的藥物，或是在接受化療。

▲普丁21日會見紹伊古時，全程懶洋洋地靠在椅子上，還緊抓桌沿不放，引發外界對其健康狀況的質疑。（圖／翻攝自推特／@nexta_tv）

普丁21日在馬力波戰役後與國防部長紹伊古會面，並對俄軍成功「解放」馬力波一事表示讚賞。不過從流出的現場畫面看來，普丁在對話過程中，全程都懶洋洋地靠在椅子上，右手還不斷緊抓桌沿、不肯鬆開，看起來像是有氣無力的樣子。

影片曝光後，外界質疑普丁健康出了問題的聲浪再起，不少人認為，普丁的身體狀況正在惡化。俄國調查新聞機構Proekt指出，一名治療甲狀腺癌的醫生在2016年至2020年期間，共拜訪了普丁35次，而另一名耳鼻喉專家則拜訪了普丁59次。

也有部分人認為，普丁最近狀況不佳的原因是因為俄軍在烏克蘭的戰情不若預期，導致他憂慮過重。不過，近年來有關普丁健康狀況惡化的傳言，包括他曾在本月接受甲狀腺癌手術的謠言，都一一被克里姆林宮否認。