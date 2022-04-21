趕在5／1萬人罷工前　「台鐵公司化」審查結果出爐！3分歧無解

▲台鐵公司化條例草案交委會審查結束。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會今日審查「台鐵公司化草案條例」，共23條例中有7條例保留於院會協商，保留條例包括短期債務、員工待遇、資產配置等問題，未通過的條例均是台鐵工會反彈最大的內容，交通部將於院會討論提出新版本，後續交付黨團協商及院會討論。

台鐵公司化條例草案共19條，規範台鐵公司董事會組成、董事會及監察人職權、公司資產取得方式、短期債務處理方式、轉調人員權益保障、營運所需費用處理方式等。

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立法院交通委員會今日審查台鐵公司化草案條例，立委提案將「營運安全等業務須依照相關法令執行」納入法案內，交通部同意。針對台鐵公司董事會設立，立委提案增為15到19位董監事，其中三分之一為專家學者、五分之一由工會推派勞工代表。

▲立法院交通委員會表決，確定將台鐵公司化條例草案送交院會討論。（圖／記者李宜秦攝）

今日審查之草案總共16條例通過、7條例及2臨時動議保留，未通過的條例包括短期債務、員工待遇、資產配置等內容，均是交通部與工會分歧最大的項目，另公司化條例實施時間原以行政院公告定之，委員會也無法達成共識保留條例。

針對保留的條例，交委會主席林俊憲提議送交院會討論，且須先交由黨團協商，但國民黨立委及時代力量委員不同意，事後進行表決，贊成送交院會9人、反對5人，全案送交院會討論。

台鐵企業工會、台鐵產業工會因不滿台鐵公司化條例草案，發起五一勞動節不加班活動，預計將有1.2萬人響應，職種包括司機員、列車長等，高達95％司機員不上班，屆時恐怕有9成以上列車開不出去，台鐵局昨日宣布「五一連假車票退票免手續費」，交通部也將於明日公布應變計畫，屆時將以公路運輸支援鐵路運輸。