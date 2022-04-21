硬碰硬！台鐵工會預告勞動節罷工　政院認溝通有難度先向國人致歉

▲春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院交通委員會21日審查台鐵公司化條例草案，台鐵企業工會對草案有意見，發起51勞動節不上班的抗爭活動，當日鐵路運輸很可能全面癱瘓。對此，行政院強調，「改革不會回頭，也不會撤回」，不痛不成改革，要衡量整個利益上，是否對全體民眾有利；政院也坦言，要說服工會打消行動「難度是有」，這次台鐵改革因為這樣事件造成國人同胞在交通上不便，我們表示歉意。

羅秉成表示，行政院對台鐵公司化條例的推動態度是堅定的，整個節奏也是堅決的，這樣一個改革不會回頭，也不會撤回。現在台鐵工會或部分員工對條例還有相關意見，都可以來溝通討論，也相信在國人期待、大家努力下，應該可以朝向圓滿解決。

「改革路程上，大家總是會有不同意見，甚至會關係到一些利害關係人權利，這都很正常。」羅秉成說，改革有時不痛不成改革，整個組織如果相對僵化，改革是必要的，成本跟代價也是一定存在。要衡量整個利益上，是否對全體民眾有利，最後可以得到讓人民搭台鐵有一條安全回家的路，這是大家共同目標才對。

羅秉成強調，組織改造是要達到目標的必要方法之一，但不是全部，「不是公司化後，台鐵的安全改革就成就了，不是如此」，組織僵化造成相關改革有一些阻礙不太順利，這也是事實，透過這樣一個契機，掌握住改革的良機，這是要大家一起同心努力。

後續羅秉成也補充，5月1日勞動節台鐵工會不加班、9成運量受影響，交通部要盡最大努力跟工會討論協調，看能否打消這樣的行動，「這難度是有的，不過溝通協調的態度還是要持續」。

羅秉成說，院長特別指示交通部，若5月1日不加班仍存在影響到運量的話，相關疏運計畫要落實。這次台鐵改革因為這樣事件造成國人同胞在交通上不便，我們表示歉意。