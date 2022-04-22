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「4種手相」財運旺翻！一生不缺錢　有機會一夜暴富

▲▼手掌,錢,財運。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲4種招財手相，讓人一生都有錢。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者林郁婷／綜合報導

俗說「三分天註定，七分靠打拼」，而這三分的命運，有時可由面相、痣位等看出些端倪，甚至從手掌的紋路也能透露出一些訊息。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析指出，透過「手相」可看出一個人的財運，並分享4種象徵財富的手相，手上有臣紋、十字紋、理財紋和星形紋的人都是財運旺的人，不僅會賺錢也會存錢，還能掌握財富密碼錢滾錢，可說是一生都不用為錢煩惱。

1.出現「臣紋」

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一般指紋呈現單個漩渦狀，臣紋則是有兩個漩渦紋路緊鄰，通常出現在手指或靠近根部的地方。擁有臣紋的人會有許多意外之財，在職場上，也經常能得到心儀的工作，表現出色讓自己升官發財，而生活中得到長輩或貴人的幫助。

2.無名指下出現「十字紋」

這種人的偏財運普遍都很旺，也很有個人魅力，異性緣佳，因此錢財可藉異性的幫助而獲得，生活中也經常能有意外之喜，像是彩券中頭獎、打麻將贏錢或是抽中大獎等等，因財富而來的驚喜不間斷。

3.三條理財紋

理財紋是在手掌感情線上方並平行的一條線，並不是人人都有，但有理財紋的人顧名思義就是理財能力強，能夠將小錢滾成大錢，有一條不容易，擁有清楚可見的三條更是令人羨慕，不管正財偏財都一手掌握，一生都不會缺錢，在事業上也相當有成就，不是坐領高薪，就是成功的創業者。

4.星形紋

位置一般在小指下方的水星丘處，代表意義有2個，一是有機會一夜致富，二是後代子孫的財富情況良好，個個有出息，是家族的驕傲，因此擁有星形紋的人都能無憂無慮地安享晚年。

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