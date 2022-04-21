上海市台辦將全力協助在滬台企復工復產

記者趙禕/上海報導

大陸這一波新冠疫情肆虐不但使得大批民眾感染病毒，也嚴重打擊經濟活動；大陸經濟發展龍頭城市上海從3月28日分區封控開始，絕大多數企業跟著停工，超過半個月的停產讓包括台資企業在內的眾多企業陷入困境。在上海市政府宣佈推動企業陸續復工並公佈第一批復工復產白名單之後，上海市台辦召開上海台企紓困和復工復產專題視頻座談會，將全力協助在滬台企復工復產，走出困境。

▲上海市台辦召開上海台企紓困和復工復產專題視頻座談會。（圖／視頻截圖）

這場視頻座談會由上海市台辦主任鍾曉敏、副主任王立新出席，上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍以及代表靜安區、閔行區、嘉定區、浦東新區、松江區、長寧區、普陀區、楊浦區台資企業的台商代表，在會議上說明當前企業面臨的困難，同時對助企紓困政策、復工復產措施和要求紛紛提出意見和建議。另外金山區、閔行區、松江區、靜安區、浦東新區則由各區台辦負責人出席，介紹區內疫情防控工作情況和服務台企、台商、台胞具體舉措。

市台辦副主任王立新感謝在滬台資企業攜手同心防疫，也向台商、台企在抗疫工作中的貢獻致敬。對台商代表提出涉及復工復產、稅金減免、金融支持、政策落實、產業鏈銜接和物流保障、外資外貿、疫情期間的人力成本結算和復工後人員到崗等七方面問題，王立新表示市台辦會進一步做好市區聯手、需求對接、政策落實、跟進服務，把復工復產的各項政策和常態化防疫的各項要求落地、落細、落實。

▲上海市台辦副主任王立新。（圖／視頻截圖）

市台辦主任鐘曉敏感謝在滬台商、台企以高度的社會責任心積極為抗疫作貢獻，踴躍捐款捐物，號召企業員工參與志願者服務等工作。她表示，市台辦將與各區台辦建立聯動機制，共同把市、區及有關部門的政策傳達清楚，解釋到位，打通流程，解決台企復工復產“最後一百米”的問題。針對台商、台企關注的重點問題和相關訴求，市台辦將和區台辦一同匯總梳理，分類處置，將有關建議和呼聲儘快傳遞到政府有關主管部門；並且進一步建立資源庫支撐，搭建平台幫助企業對接需求、共用資源，同時及時分享台企疫情防控和復工復產工作中的好的做法和經驗。

▲上海市台辦主任鐘曉敏。（圖／視頻截圖）

從疫情發生開始，上海市台辦已經接到超過1400個熱線電話，積極協調解決台企、台商、台胞提出的各類訴求和問題，並通過市區聯手給台企、台商、台胞送去關心與慰問。