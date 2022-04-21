▲彰化首例！員警值勤完大甲媽遶境確診 28名警察急PCR。（圖／翻攝google maps）



記者游瓊華／彰化報導

彰化大埔派出所驚傳有員警確診，一名40多歲員警因出現流鼻水、過敏等症狀，自行快篩，結果陽性，趕緊通報。彰化警方局也緊急安排全所28名員警PCR，結果尚未出爐。由於該名員警才剛協助過大甲媽回鑾勤務，警方不敢大意，

根據了解，該名員警曾經在4月15日協助大甲媽回鑾勤務，4月17日就開始出現鼻子不舒服症狀，原本一直以為是過敏，但因為不放心，遂拿縣府發放的快篩試劑快篩，結果為陽性。派出所今天下午也緊急關閉，縣府也派員清消，並設立機動派出所，解決民眾報案需求。

彰化縣警局也發布新聞稿指出，彰化分局大埔派出所陳姓員警今日凌晨4點下班後，出現不適症狀，自行使用家用快篩呈現陽性，立即向上通報，至醫療院所實施PCR檢測，於21日下午接到醫院通知陽性確診；彰化縣衛生局正疫調匡列居家隔離對象中。該員警任職大埔派出所所屬員警已全面接受PCR檢測。

目前大埔派出所已完成消毒，除派出所所長留守外，分局也派遣警備隊成立機動派出所駐守在派出所外，協助該所勤務，維護派出所安全。今日該所不受理民眾報案、不對外接觸，民眾有相關報案需求，可至鄰近八卦山派出所、民族路派出所或鄰近住家的派出所報案，各派出所會依單一窗口規定受理、通報，不會影響民眾權益。分局也會調派警力執行該所轄區治安、交通任務，不會出現空窗期。

