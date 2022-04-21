　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣人拍賣二手商品　25～54歲搜尋最多、18～24歲買最多

旋轉拍賣調查不同年齡層的台灣用戶行為（圖／旋轉拍賣提供）

▲旋轉拍賣針對不同年齡層的台灣用戶行為進行調查。（圖／旋轉拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

透過二手拍賣，可以讓物品循環再利用，世界地球日前夕，新加坡二手買賣平台針對不同年齡層的台灣用戶行為做了一份調查，發現在2019～2021年間，二手商品的上架物品數增長30%以上，每2件就有1件是二手商品；在2022年前三個月，二手的上架物品數更是增長超過50%。

觀察台灣用戶對二手物品的偏好，旋轉拍賣發現，25～54歲的人搜尋最多，只選擇二手物品的搜尋量比新物品多70%以上，但購買二手商品最認真的是18～24歲，與賣家進行交易討論的次數比全新商品多65%，45～54歲的人緊追在後，再來才是25～44歲。

在搜尋上，女性時尚、男性時尚和名牌精品，分別佔據旋轉拍賣最受歡迎搜尋類別前3名，除了運動品牌在各年齡層最受歡迎，以Nike的搜尋量最多，其他如35～54歲用戶搜尋精品會指定品牌，如香奈兒、LV和Coach；54歲以上大多尋找商品類型，不是品牌名稱。另外，18歲以下用戶尋找更多的是二手手機和平板電腦。

旋轉拍賣也指出，當觀察銷售與購買二手商品趨勢時，在整體平台和所有年齡層中，女性時尚上架量皆排名第一，其次是男裝、美妝保養，名牌精品排名第六；而二手商品CP值高，半數類別的平均價格在新台幣1,000元以下，前十大最實惠類別的平均價格更是低於500元，例如書籍和文具215元、教科書285元、日本偶像和女性時尚355元。

東森購物網響應世界地球日（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網響應世界地球日，精選愛環保商品25折起，並開設環保集點專區。（圖／翻攝自東森購物網）

除了幫二手物品找到新主人，愛護地球從日常生活做起，外出可自備杯子、餐具，減少一次性消耗品，減輕環境負擔，響應世界地球日，東森購物網精選鍋寶、康寧餐具、BRITA等餐廚品類聯合特賣，推出愛環保25折起，除了有限時爆殺品、指定商品最高回饋20%，其他像是掌廚可樂膳304不鏽鋼保鮮便當盒、OMORY六合一餐具吸管組、御膳坊304全不鏽鋼斷熱雪平鍋20cm、雙飲吸管防燙玻璃隨行杯等商品，更有超值買一送一，推行綠生活又能省荷包。另外，站上也開設環保集點專區，提供多樣精選商品可使用「綠色點數」折抵現金。

PChome 24h購物推出「投資我們的星球 綠行動響應Earth Day」活動，五大主題綠購專區包含「投資你的餐桌」、「投資你的美麗」、「投資你的生活」、「投資你的健康」、「投資你的知識」，提供綠行動相關商品優惠。博客來的世界地球日活動，祭出環保主題選書、電子書等數百件商品5折起。樂天市場攜手台北節能季推出節能家電專區，品牌家電下殺6折起。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
18縣市737所園校停課　學生本土單日+355！
丫頭同場確診者！　急做PCR結果出爐
快訊／國泰醫院3護理師確診！院方緊急回應
富邦產「防疫保單」在這天以前續保　既有權益不變
快訊／管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令最高開罰15萬
柯文哲估全台1／3確診　揭「現在的問題」
被「腳交千金」逼聞腳　司機控吃案！警：被害人還沒報案
阿翰九天玄女降落爆紅　網激推「另1角色」：神到不行
阿妹演唱會狂燒「再+18例」　女師嗨完傳染給女童
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣人拍賣二手商品　25～54歲搜尋最多、18～24歲買最多

24小時爽喝！超商開賣「2大手搖飲新品」　蜂蜜＋紅茶拿鐵超療癒

超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具、隨行杯精選買一送一

全聯母親節福袋限時3天開搶！頭獎Mini Cooper　內容物及獎項曝光

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

台灣人拍賣二手商品　25～54歲搜尋最多、18～24歲買最多

24小時爽喝！超商開賣「2大手搖飲新品」　蜂蜜＋紅茶拿鐵超療癒

超市上百熱銷品下殺5折！JASONS「防疫空空賞」3大趨勢公布

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具、隨行杯精選買一送一

全聯母親節福袋限時3天開搶！頭獎Mini Cooper　內容物及獎項曝光

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

高雄第3家！MO-MO壽喜燒鼎山家樂福4／25開幕　5月再開中和與板橋店

北約有成員國希望繼續打！　土耳其：他們希望弱化俄羅斯實力

林靖凱守游擊秀美技　江坤宇喊「帥！」給他100分

蔡淑臻變了！　酒醉「躺地唱歌」頹廢樣全被拍

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

台南首創「登月計劃」關照隱性需求　黃偉哲盼終結「月經貧窮」　

萬海響應世界地球日　船隻已全部改用低硫油　號召員工一起投資地球

陳冠宇重訓傷到腰　樂天周日改派王溢正投兄弟

新手媽產下兔唇兒！惡婆婆連珠炮質問「妳家有遺傳？」氣炸

阿金好多毛！她親手織「狗毛圍巾」　洗淨、曬乾、紡線全程DIY

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

消費熱門新聞

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」環保杯再折7元

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！讓下半身年輕十歲

頂呱呱「真心炸雞花」限時開賣！

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

超商聯名人氣壽司店打造3款輕食新品

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

麥當勞「韓風炸雞腿」限時42天回歸

全聯母親節線上福袋限時3天開搶

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

超商夢幻系「西西里咖啡」重磅回歸

更多熱門

相關新聞

無印玻璃推回收玻璃換豆奶

無印玻璃推回收玻璃換豆奶

4／22將迎來世界地球日，環保議題越來越被重視的今日，其實許多企業也針對環境永續與隨手做環保，提出更多在生活習慣上可執行的計畫，針對世界地球日，無印良品、昇恆昌與BRITA也推出回饋，能讓民眾隨手為地球盡心力。

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具買一送一

5大平台愛地球優惠整理　環保餐具買一送一

世界地球日美妝活動！香緹卡送乳霜

世界地球日美妝活動！香緹卡送乳霜

LINE FRIENDS莎莉親子牙刷萌翻天

LINE FRIENDS莎莉親子牙刷萌翻天

漫步台北享受「城市綠生活」！

漫步台北享受「城市綠生活」！

關鍵字：

世界地球日422環保愛地球二手拍賣

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

傳今日本土逼近3千例！陳時中急向立院請假

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面