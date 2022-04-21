台灣人拍賣二手商品　25～54歲搜尋最多、18～24歲買最多

▲旋轉拍賣針對不同年齡層的台灣用戶行為進行調查。（圖／旋轉拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

透過二手拍賣，可以讓物品循環再利用，世界地球日前夕，新加坡二手買賣平台針對不同年齡層的台灣用戶行為做了一份調查，發現在2019～2021年間，二手商品的上架物品數增長30%以上，每2件就有1件是二手商品；在2022年前三個月，二手的上架物品數更是增長超過50%。

觀察台灣用戶對二手物品的偏好，旋轉拍賣發現，25～54歲的人搜尋最多，只選擇二手物品的搜尋量比新物品多70%以上，但購買二手商品最認真的是18～24歲，與賣家進行交易討論的次數比全新商品多65%，45～54歲的人緊追在後，再來才是25～44歲。

在搜尋上，女性時尚、男性時尚和名牌精品，分別佔據旋轉拍賣最受歡迎搜尋類別前3名，除了運動品牌在各年齡層最受歡迎，以Nike的搜尋量最多，其他如35～54歲用戶搜尋精品會指定品牌，如香奈兒、LV和Coach；54歲以上大多尋找商品類型，不是品牌名稱。另外，18歲以下用戶尋找更多的是二手手機和平板電腦。

旋轉拍賣也指出，當觀察銷售與購買二手商品趨勢時，在整體平台和所有年齡層中，女性時尚上架量皆排名第一，其次是男裝、美妝保養，名牌精品排名第六；而二手商品CP值高，半數類別的平均價格在新台幣1,000元以下，前十大最實惠類別的平均價格更是低於500元，例如書籍和文具215元、教科書285元、日本偶像和女性時尚355元。

▲東森購物網響應世界地球日，精選愛環保商品25折起，並開設環保集點專區。（圖／翻攝自東森購物網）

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