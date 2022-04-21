專挑落單女下手！慣竊飛車搶包　她堅不放手慘遭拖行美腿爆血

記者陳雕文／新北報導

新北市中和以及新店區20日晚間各發生一起飛車搶奪案！警方調查發現為同一人所為，且專挑落單女子的手提包下手，有被害女子堅不放手，他竟持續催油門加速，將女子拖行數公尺，害其美腿鮮血直流。刑警大隊、中和警分局、新店警分局聯手偵辦，並於3小時內在中和區連城路將盜賊繩之以法。

▲穿著短褲的受害女子成功保住自己的手提袋，但美腿也擦挫傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，43歲黃姓慣竊於20日晚間6點多，先在中和景平路上竊取民眾停放騎樓之機車，還以黑膠帶變造車牌。到了晚上7點多，黃男騎車到捷運景平站外搶奪女子手上的帆布包！被害人遭犯嫌催油門拖行，腿部擦傷但仍堅不放手，黃男失手後，加速往新店方向逃逸。

▲受害女子保住的手提袋，案發當時裏頭裝著冰淇淋紅茶。（圖／記者陳雕文翻攝）

當中和警尚在以車追人時，新店警方亦於同日晚間8點多獲報搶案，在二十張路上有一名女子遭飛車搶奪手提帆布袋，且犯嫌得手後逃逸。中和、新店分局旋即由新北市刑大進行情資整合，共組專案小組著手偵辦。

▲黃男偷來作案的機車。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調閱監視器得知都是黃男所為，也發現他得手後把機車棄置在二十張路，並變裝返回景平路騎乘另一台機車往中和方向逃逸，旋即報請新北地檢開立拘票逮人。

最後專案小組於中和連城路逮捕黃男，並起獲犯案時穿戴帽子、衣褲、黑色安全帽，以及竊取車輛時頭戴之白色安全帽等，警詢後依竊盜、搶奪等罪嫌移請新北地檢偵辦。

▲黃男變裝逃跑，最後仍被逮捕歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）