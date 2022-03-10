偷拍「第一美腿」林茉晶裙底風光　金融男手機藏更多秘密

記者邱中岳／台北報導

藝人林茉晶擁有傲人長腿，但卻在9日晚上搭乘捷運返家時遭人偷拍，當時1名正義姐挺身而出指認偷拍狼，最後在警方協助下逮人，男子被依照妨害秘密送辦。林茉晶相當無奈，表示傍晚才被跟蹤，晚上又遇到偷拍狼。偷拍男被逮後坦承，因心理壓力大才會犯案。

警方調查，擁有「台灣第一美腿」稱號的29歲女藝人林茉晶，9日晚上8時許從京站吃完飯準備搭捷運返家時，被1名女子拍肩，該女指著1名53歲的鄭姓男子喊「他剛剛偷拍妳底褲」，讓林茉晶嚇得不知所措，林在同時也開啟手機全程錄影蒐證。

▲鄭姓男子用手機偷拍女藝人林茉晶裙底風光，被正義姐出面制止。（圖／翻攝自林茉晶臉書）

捷運行駛到西門站，2名捷運警察上列車處理，在鄭姓男子手機內發現林茉晶的裙底風光照，林也配合警方製作筆錄提告，事後將鄭姓男子依照妨害風化罪嫌送辦，幸好當時林茉晶穿的是褲裙，所以並沒有被拍到內褲。

警方在男子手機裡還發現有其他被害人的照片，但畫面並非在捷運站體，且已經是較久以前的照片，鄭男則不願說出在何處拍攝，鄭男還向警方表示，因為在銀行上班壓力大，所以有時候利用偷拍女子裙底風光紓壓。

▲女藝人林茉晶裙底風光被偷拍，警方還在嫌犯手機找到其他不雅照。（圖／翻攝自林茉晶臉書）

林茉晶在臉書上表示，當天稍早時被1名跟蹤狂小哥尾隨，沒想到搭捷運時又被偷拍裙底風光，偷拍狼甚至已經53歲，只比自己的母親小5歲，這種年紀都可以當自己爸爸了，最後也相當感謝勇於出面保護自己的正義姐。

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